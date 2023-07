Meteo, arriva l’anticiclone: picchi fino a 40° nel weekend

(Adnkronos) – Un fine settimana all'insegna del caldo, con picchi fino a 38 – 40° in alcune zone dello Stivale. "Questo weekend arriverà di gran carriera l'anticiclone africano" – spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo – "rimontando dapprima soprattutto al Centrosud ma coinvolgendo poi anche il Nord. In questa fase, dunque tanto sole per tutti o quasi: Alpi, Prealpi e alto Piemonte potranno infatti rimanere interessati da qualche sporadico rovescio o temporale, anche forte, ma per il resto sarà stabilità atmosferica praticamente assoluta".

Il lato negativo, però, sarà però l'avvio di una intensa e prolungata ondata di caldo africano. "Già nel weekend – prosegue Ferrara – primi picchi di 36-38°C al Centrosud se non superiori su Sicilia e Sardegna, mentre nella prossima settimana picchi di 38-40°C si potranno registrare sulle zone interne del Centrosud, se non punte localmente superiori al Sud e sulle Isole. Qualche grado in meno invece sulle coste grazie alle brezze marine, nonché al Nord dove comunque si potranno superare punte di 35°C. Il tutto esaltato da condizioni talora afose che renderanno il caldo ancor meno sopportabile, in particolare in Pianura Padana, lungo le coste e in generale nei grandi centri urbani, dove si soffrirà anche di notte. Le temperature minime notturne infatti subiranno inevitabilmente un rialzo, tanto che soprattutto la prossima settimana potremmo assistere alle cosiddette 'notti tropicali', ossia nottate in cui le temperature non scendono sotto i 23-24°C, questo in particolare su aree costiere e grandi città". "Questa seconda e più intensa ondata di caldo stagionale potrebbe durare almeno una decina di giorni (se non oltre) al Centrosud, mentre al Nord non è da escludere un break temporalesco a metà della prossima settimana con quantomeno parziale smorzamento della canicola, ma rimane una tendenza che necessita di conferme", concludono da 3bmeteo. —[email protected] (Web Info)

