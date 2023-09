Messina Denaro morto oggi, messaggi choc sui social: “Riposi in pace”

(Adnkronos) – Messina Denaro morto oggi? "Condoglianze alla famiglia", "Riposi in pace e tranquillità", "Che il Signore lo tenga in gloria e lo perdoni, pace all'anima sua". Sono decine i messaggi di questo tenore comparsi su Facebook sotto un articolo che racconta della morte del boss, spentosi nell'ospedale dell'Aquila dove era ricoverato dall'inizio di agosto. "Condoglianze alla famiglia. Per me un amico d'infanzia poi ognuno di noi fa le sue scelte di vita, comunque non sta a noi giudicare", scrive Gaspare. "Condoglianze alla famiglia, a me dispiace tanto perché io non giudico nessuno se non vedo – dice Gessica -. A me dispiace tanto sia che è stato preso sia che è morto. Riposa in pace zio Matteo, tranquillo che quasi tutto Castelvetrano è dispiaciuta per la tua morte perché il bene c'è sempre e la morte non si augura a nessuno". Fortunatamente c'è anche chi si indigna. "Contando il numero di 'condoglianze alla famiglia' si può fare un rapido calcolo della diffusione della cultura mafiosa della cittadina – dice un utente -. E per favore, al prossimo show televisivo non venite a lamentarvi che Castelvetrano viene erroneamente narrata come cittadina mafiosa, ma siate sinceri e palesatevi come sostenitori della mafia quali siete, tutti ed indistintamente. Rinnovo le mie condoglianze a tutte le vittime provocate dal signor Messina Denaro. Che questo momento vi doni un po' di pace". Mary aggiunge: "Quelli che scrivono condoglianze che problemi hanno??? Un po’ di rispetto alle vittime che non ci sono più non date le condoglianze?". Elvis prende le distanze: "Leggo i commenti e da Castelvetranese provo un' immensa vergogna. La Sicilia è una terra meravigliosa, confido che i nostri figli possano cambiarla in meglio". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

