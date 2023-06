Meloni a Parigi, l’agenda della premier: da Expo 2030 a Macron

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni nel primo pomeriggio atterrerà a Parigi, per tirare la volata alla candidatura di Roma a Expo 2030 e per vedere, all’Eliseo, il Presidente Emmanuel Macron. Meloni arriverà nella capitale francese nel primo pomeriggio, attorno alle 14.40, per raggiungere il Palais des Congrès d’Issy – dove si tiene la penultima Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (BIE) prima del voto di novembre che deciderà la città prescelta per l'Expo 2030. Obiettivo valorizzare la candidatura di Roma di fronte ai 410 delegati, con un intervento che durerà circa 30 minuti e che Meloni – da programma – terrà tra le ore 15 e le ore 16:45. La premier, dopo l’intervento, si recherà al Palazzo dell'Eliseo, dove incontrerà il Presidente della Repubblica francese. L'incontro sarà preceduto da una dichiarazione alla stampa. Meloni e Macron discuteranno delle relazioni bilaterali tra Francia e Italia, in particolare di questioni europee; inoltre approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles il 29 e 30 giugno e per discutere del vertice Nato che si terrà a Vilnius l’11 e 12 luglio prossimi. Il colloquio sarà anche l'occasione per riaffermare il sostegno congiunto all'Ucraina sul fronte militare, umanitario, economico, diplomatico e giudiziario. Il programma prevede l’arrivo di Meloni al palazzo presidenziale alle ore 17.30.

Dopo l’Eliseo e il bilaterale con Macron, la premier raggiungerà l’Ambasciata italiana di Parigi per prendere parte alll’evento Humanlands-Together for Humanity. In serata, il rientro a Roma. —[email protected] (Web Info)

