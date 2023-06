Meloni a Macron: “Rafforzare dialogo, ora passi avanti sui migranti”

(Adnkronos) – “Voglio ringraziare il presidente Macron per l'accoglienza. E' un'occasione molto importante: Italia e Francia sono due nazioni collegate, centrali, protagoniste in Europa che hanno bisogno di dialogare perché molti e convergenti sono gli interessi comuni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo. "Nei prossimi mesi – ha proseguito – saremo chiamati a prendere decisioni che avranno conseguenze importanti per il futuro dell'Ue e dei rapporti transatlantici ed è essenziale che Roma e Parigi lavorino" insieme "a livello bilaterale e multilaterale". Con il presidente Macron “parleremo dai temi europei, a partire dai migranti. A fine mese ci sarà un importante Consiglio europeo e siamo d'accordo che si debbano fare passi avanti concreti rispetto a una visione che abbiamo già messo nero su bianco, cioè la difesa della dimensione esterna, e il superamento della diatriba tra movimenti primari e secondari", ha detto la presidente del Consiglio. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata