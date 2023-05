Medvedev: “Guerra in Ucraina potrebbe durare decenni”

(Adnkronos) – Il conflitto in Ucraina potrebbe continuare per decenni se non si elimina l'essenza stessa del suo governo neonazista, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ai giornalisti durante una visita in Vietnam. "Questo conflitto è destinato a durare a lungo, forse per decenni. È una nuova realtà, nuove condizioni di vita", ha dichiarato come si legge sull'agenzia Tass. Secondo Medvedev se il regime di Kiev rimarrà al potere, "ci saranno, diciamo, tre anni di tregua, due anni di conflitto e poi tutto ricomincerà". "L'essenza stessa del governo neonazista di Kiev deve essere eliminata", ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

