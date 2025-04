MEDIAWORLD spiazza tutti e vende l’ultimo SAMSUNG a 70 euro | Prezzo stracciato valido fino a domani

Incredibile ma vero: adesso puoi acquistare un cellulare di ultima generazione a un prezzo stracciatissimo.

I telefoni cellulari hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana. Tutto ebbe inizio nel 1973, quando Martin Cooper di Motorola effettuò la prima chiamata da un dispositivo portatile. Negli anni ’80, i “telefonini” erano ingombranti e costosi, riservati a pochi. Li si vede più che altro dai film americani o nei videogiochi.

Con il passare del tempo, la tecnologia ha reso questi dispositivi più accessibili e compatti. Negli anni ’90, l’introduzione degli SMS ha cambiato il modo di comunicare, mentre l’inizio del nuovo millennio ha visto l’avvento dei primi telefoni con fotocamera. Anche questa fu una grande rivoluzione.

Il 2007 ha segnato una svolta con l’arrivo dell’iPhone, che ha inaugurato l’era degli smartphone: dispositivi multifunzionali con accesso a internet, app e molto altro. Oggi, i telefoni cellulari sono diventati veri e propri centri di comando personali, integrando funzionalità avanzate come l’intelligenza artificiale, assistenti vocali e realtà aumentata.​

Ma cos’è successo all’intrattenimento?

L’intrattenimento ha subito una metamorfosi grazie agli smartphone. Dai semplici giochi come Snake sui vecchi Nokia, siamo passati a titoli complessi e graficamente avanzati. Ma non è tutto. Anche le piattaforme di streaming permettono di guardare film e serie ovunque, e molto spesso succede su dispositivi mobili.

Invece la musica è sempre a portata di mano con servizi come Spotify. I social media hanno trasformato il modo in cui condividiamo momenti e interagiamo con gli altri, rendendo l’intrattenimento un’esperienza sempre più personalizzata e interattiva. Sempre più accessibile, finché non arriviamo a una sovrastimolazione nociva.

Samsung a 70 euro

