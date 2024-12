MD ti prepara la cena per Natale a soli 3€ | Non perdere quest’offerta, le scorte stanno per terminare: meglio del ristorante

Vuoi deliziare il palato di coloro che si siederanno alla tua tavola il giorno di Natale? MD ti dà la possibilità di fare un figurone.

Il Natale è alle porte e tutti non vedono l’ora di trascorrere questi giorni di festa in compagnia degli effetti più cari. C’è chi rientra nella propria città staccando per un po’ la spina dal lavoro e così approfitta del tempo che ha a disposizione.

Uno dei momenti più attesi è senza dubbio quello in cui ci si riunisce a tavola gustando i piatti migliori preparati dalle proprie mamme e nonne. Dietro c’è sicuramente un duro lavoro fatto con passione e il merito è senza dubbio anche dei prodotti alimentari che i migliori supermercati propongono a prezzi strepitosi.

MD, per esempio, non poteva fare eccezione. Si tratta di una società italiana di grande distribuzione organizzata fondata da Patrizio Podini nel 1994 a Napoli e opera nel settore del discount riscuotendo sempre un grande successo.

Non a caso nel 2022 ha fatturato 3,4 miliardi di euro, chiaro segno che non delude mai. In occasione del natale ha entusiasmato i clienti con un nuovo volantino. In primo piano c’è un’offerta davvero unica, da cogliere al volo!

Volantino MD: offerte strepitose in vista del Natale

Il volantino, secondo quanto riportato sul sito volantini.kaufino.com, sarà valido fino al 15 dicembre 2024 e mostra dei prezzi super convenienti. In vista del Natale con una spesa minima di 25 euro sarà possibile portare a casa una tovaglia 12 posti 230×135 cm con 2 in più!

A seguire la Stella di Natale è disponibile a 4,49 euro al pezzo e il salmone genovese affumicato da 300 gr al costo di 6,99, anziché 8,99 euro. Dei prezzi strepitosi, ma ciò che dà più nell’occhio è altro.

Ottima occasione per gli amanti dei sapori del mare

Stiamo parlando degli scampi della confezione da 375 gr apprezzo di 3,99 e non 5,99 euro! Sul web ci sono tante ricette che possono essere valutate nei giorni di festa. Sono crostacei raffinati e dalla polpa delicata con un gradevole profumo di mare. Sono simili all’astice, ma hanno un corpo più snello e che le meno spinose.

Devono essere freschi al momento dell’acquisto e un dettaglio importante è il colore brillante e uniforme del guscio. Per una buona pulizia occorre eliminare l’intestino. Tra le ricette più gettonate c’è quella del risotto alla crema di scampi, ma è ugualmente apprezzato e risolto con scampi e limone. Molti non conoscono quella tipica provenzale, la Bouillabaisse, una zuppa di pesce di origine francese. Ci sono varie alternative da prendere in considerazione, sarà proposta a tavola quella che risulterà più accattivante agli occhi dello chef di turno.