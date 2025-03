MD sa come viziare i clienti | LAVATRICE a poco più di 100€: la usi e scopri che è la migliore sul mercato

Lavatrice Akai in offerta presso uno dei punti vendita di MD - Romait.it

La celebre catena di supermercati italiana ha messo a disposizione dei suoi clienti una lavatrice di ultima generazione.

Ancora una volta MD ha sorpreso la numerosa clientela, che ha cominciato ad approcciarsi ai suoi prodotti nei primi anni ’90, quando è stato aperto a Napoli il primo punto vendita. Subito dopo ne sono stati realizzati altri fino a raggiungere ogni singola regione italiana.

Oggigiorno infatti si contano ben 20 negozi e 9000 dipendenti, dati che rendono la nota società uno dei successi più grandi e duraturi del settore della grande distribuzione. Da tempo quest’ultima ha deciso di includere nella sua vasta gamma di articoli in vendita alcuni degli elettrodomestici più utilizzati e popolari.

Non è un caso infatti che nel volantino più recente sia stata inserita una lavatrice di ultima generazione. Si tratta di un’offerta imperdibile per tutti coloro che stanno pensando di cambiare la propria o acquistare la loro prima.

L’offerta irripetibile di MD: una lavatrice sensazionale

Da decenni ormai la lavatrice fa parte del nostro quotidiano, complici i suoi innumerevoli vantaggi. Uno fra tutti il risparmio di tempo. A differenza del classico lavaggio a mano, questo elettrodomestico permette di inserire al suo interno decine e decine di capi differenti, per procedere poi alla loro detersione selezionando il ciclo di lavaggio più idoneo.

A questo proposito vogliamo presentarvi la lavatrice che MD ha pensato bene di mettere in offerta. E’ la AQUA7049AS di Akai, il noto marchio giapponese specializzato nella produzione di strumenti musicali e di elettronica di consumo. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche del suddetto apparecchio.

La lavatrice Akai ad un prezzo stracciato

Con soli 199, 90 euro potrete aggiudicarvi uno dei modelli più all’avanguardia di lavatrici firmato Akai. Con una classe energetica A, vanta un consumo ponderato di acqua per ciclo di 45 l. Notevoli sono anche le sue prestazioni sonore: per ogni lavaggio emette fino a 58 dB, mentre per la centrifuga si raggiungono i 76 dB.

Ma non è finita qui perché il suddetto elettrodomestico, che presenta una capacità di 7 kg, include ben 16 programmi. Un’ampia scelta dunque che dà la possibilità di selezionare la tipologia di lavaggio più consona al carico che viene inserito all’interno del cestello. Perciò, cosa aspettate? Correte presso uno dei punti vendita MD per approfittare di questa imperdibile offerta!