Matthew Perry, Chandler e la scena top di Friends – Video

(Adnkronos) – Matthew Perry, morto all'età di 54 anni, ha interpretato per 10 stagioni il ruolo di Chandler Bing in Friends, la sitcom che ha ottenuto un successo straordinario in tutto il mondo tra il 1994 e il 2004 e che ancora oggi viene riproposta in replica, a quasi 30 anni dal primo ciak. In una decade di battute e risate, rimangono alcune scene memorabili anche per i bloopers, i tagli scartati prima dell'ok. La selezione della 'scena top' ovviamente è difficile, sostanzialmente impossibile. Con un azzardo, si possono però accendere i riflettori sulla sequenza di un episodio della quinta stagione. Chandler e Rachel – Jennifer Aniston – aiutano Ross a trasportare il divano nel suo nuovo appartamento. La missione si rivela impossibile per questioni geometriche, la rampa di scale è un ostacolo insormontabile. Quello che si vede nella puntata, però, è solo una parte dello spettacolo che anche gli attori, durante la registrazione, si sono goduti in pieno. Il 'pivot!' ripetuto ossessivamente da David Schwimmer è uno dei momenti top della serie. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

