Massa, uomo trovato morto in spiaggia: si indaga per omicidio

(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato morto la notte scorsa a Massa (Massa Carrara), sulla spiaggia, nel tratto davanti a piazza Bad Kissingen. E' stato un passante a notarlo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, un'ambulanza e l'automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo che, secondo quanto si apprende, aveva una ferita da taglio all'interno della gamba sinistra. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. La vittima è un cittadino marocchino di circa 50 anni. La Procura di Massa ha aperto un fascicolo d'indagine per l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti e l'indagine è affidata alla squadra mobile di Massa. Il 50enne, Nakir Nourredine, da alcuni giorni dimorava nella tenda da campeggio sulla spiaggia. L'uomo aveva precedenti per reati di droga e furto. La Procura ha disposto l'esame autoptico e nelle prossime ore sarà conferito l'incarico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

