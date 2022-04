Mascherine al chiuso, ipotesi proroga dell’obbligo oltre il 1 maggio

“Credo che da parte dei cittadini dopo due anni ci sia una responsabilità diversa: molti ancora indossano la mascherina all’aperto e per le mascherine al chiuso credo che ci siano le condizioni per trasformare un obbligo in una raccomandazione, ma stiamo valutando i luoghi in cui sarebbe opportuno prolungare l’uso delle mascherine al chiuso come i mezzi di trasporto“.

Obbligo mascherine al chiuso: si discute sulla proroga

Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa, sottolineando che “anche se togliessimo l’obbligo, sono convinto che molti cittadini continueranno a indossare le mascherine se lo ritengono opportuno”. Intanto dal 1 maggio dovrebbe decadere anche l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 ma su questo il governo tornerà ad esprimersi prima della fine del mese in base all’andamento dei contagi.

Intanto lo Stato di Emergenza è decaduto il 31 marzo 2022, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Sulla quarta dose del vaccino anti-Covid “si è espressa l’Ema e attendiamo che si esprima l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, ma è ragionevole pensare che possa essere prevista una quarta dose per i più anziani over 80. Questa è però una scelta che la politica farà sulla base delle evidenze scientifiche”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

