Maria De Filippi, nella sua vita ora c’è Giovanni: chi è l’amore che le ha rubato il cuore | Beccati in vacanza insieme

Nella vita dell’amata conduttrice è arrivato un certo Giovanni. Finalmente ha riacquistato il sorriso dopo mesi di dolore. Andiamo a scoprire qualcosa in più su che ora le sta accanto.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e in merito e della sua indiscussa professionalità. Ormai è impensabile non vederla in televisione, dato che gli italiani non possono fare a meno di lei.

La chiave del suo successo? Sicuramente è quello di proporre dei programmi televisivi accattivanti. Uomini e Donne, C’è posta per te, amici, Tu sì que vales, Temptation Island e tanti altri sono farina del suo sacco. Nonostante passano gli anni, porta a casa ottimi risultati in termini di ascolto.

A maggior ragione gli alti vertici della Mediaset puntano ben volentieri sul suo indiscusso talento. Da non dimenticare l’indole empatica che le permette di avere una comunicazione costruttiva con qualsiasi interlocutore e lo dimostra soprattutto nello studio di C’è posta per te.

Purtroppo mesi fa è venuto a mancare il marito Maurizio Costanzo. Lei gli è stata accanto fino all’ultimo. Sposati il 28 agosto 1995, nel 2002 hanno preso in affido Gabriele che poi hanno adottato nel 2004. Ora che non c’è più pare che abbia riacquistato il sorriso con l’ingresso nella sua vita di Giovanni. Nuovo amore per la conduttrice? In un certo senso sì.

Ecco chi ha rubato il cuore di Maria De Filippi

Nella puntata del 26 gennaio di Uomini e Donne Maria De Filippi ha fatto conoscere al pubblico sia nello studio che da casa il nuovo membro della famiglia. Senza dubbio renderà le giornate più belle con il suo amore infinito. Giovanni si è unito a Ugo e Filippa.

I tre sono andati subito d’accordo per la gioia della conduttrice. È anche grazie a loro che sta affrontando il lutto con uno spirito diverso. I tre sono entrati nel cuore degli italiani fin dall’inizio perché sono stati presentati davanti alle telecamere in varie occasioni.

“Senza di loro non vivo”

I tre non sono altro che dei bassotti dal musetto dolcissimo. Nella puntata menzionata prima la De Filippi è comparsa tenendo in braccio il cagnolino Giovanni. Ha voluto presentarlo descrivendolo come un amico a quattro zampe buonissimo. Sia lui che gli altri la seguono sempre sia negli studi della Mediaset e sia in vacanza.

Il suo desiderio sarebbe quello di progettare un programma sui cani, però non ha ancora concretizzato nulla per un motivo preciso: “Non voglio che diventino troppo poco cani. Non voglio che diventino oggetti”.

