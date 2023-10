Alessia Marcuzzi, la tragedia si è consumata in un attimo: “Non riesco a non piangere”” | Uccisi sotto gli occhi di tutti

Alessia Marcuzzi nelle ultime ore ha pubblicato un post su Instagram drammatico per ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Parole toccanti sono state utilizzate e in tanti hanno commentato. Andiamo a scoprire cosa è successo

Alessia Marcuzzi è una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano. Ha una carriera degna di tutto rispetto e ancora oggi non fa altro che portare a casa tante gratificazioni professionali.

Qualche giorno fa ha voluto mettere in guardia le persone dalle truffe che la vedono coinvolta a sua insaputa su Internet: “In questo periodo circolano messaggi sui social o chiamate telefoniche che utilizzano in modo fraudolento la mia immagine o la mia voce, consigliando investimenti finanziari. Vi invito a fare attenzione perché sono falsi!”.

Purtroppo chi gode di popolarità va spesso incontro a queste problematiche. In seguito a degli accertamenti è stato dimostrato che il tutto è stato gestito da un’organizzazione internazionale. Ragion per cui bisogna sempre stare attenti, soprattutto quando si è conosciuti.

Nelle ultime ore la conduttrice si è esposta su un argomento che riguarda l’intera umanità. Molti avranno già capito la gravità della situazione.

Alessia Marcuzzi non riesce a trattenere le lacrime

Qualche giorno fa è stata attaccata Israele dal movimento politico militare Hamas. Il tutto è avvenuto sabato 7 ottobre, ovvero il giorno del cinquantesimo anniversario dell’attacco a sorpresa di Egitto e Siria nel 1973 che diede inizio alla guerra in Medio Oriente. Purtroppo tanti poveri innocenti ci hanno rimesso la vita.

Essendo un personaggio pubblico, Alessia Marcuzzi non smette mai di aggiornare i suoi profili. Non ha fatto eccezione neanche stavolta, ma con la differenza che si è lasciata andare in uno sfogo drammatico per l’evento accaduto di recente in terra israeliana.

“Poveri ragazzi, in che mondo siamo”

“Non posso guardare questi volti e i sorrisi di questi ragazzi senza piangere. Ragazzi uccisi, rapiti o scomparsi nel nulla. Mi immagino il loro terrore, inaspettato, mentre stavano ballando a una festa. Immagini del dolore dei loro genitori nel non sapere nulla. Poveri ragazzi, in che mondo siamo”, ecco cosa Alessia Marcuzzi ha riportato nella nella didascalia del post. Parole toccanti scritte in seguito a ciò che sta accadendo in Palestina.

“Stamattina mi sono svegliata e ho visto le foto di questi ragazzi rapiti e dispersi e mi sono sentita male, mettendomi nei panni della loro genitori…Trovo che qualunque tipo di violenza sia inaccettabile”, la conduttrice non ha esitato a rispondere a un utente social per mettere in chiaro la scelta della condivisione di un post così drammatico. Il suo gesto è stato criticato, ma si sa: non si ricevono solo consensi quando si tratta di esporsi sul web.

© Riproduzione riservata