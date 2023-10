Manifestazione oggi Roma, tensioni al corteo degli studenti

(Adnkronos) – Momenti di tensione alla manifestazopme degli studenti dei collettivi della Sapienza che oggi 13 ottobre 2023 sono in piazza contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra in programma a Roma. Un gruppo di manifestanti ha tentato di oltrepassare lo sbarramento della Polizia che impediva al corteo di proseguire verso piazza Vittorio, dove alle 18 è in programma un sit in di sostegno alla Palestina. Gli studenti hanno acceso fumogeni, le forze dell'ordine hanno effettuato una carica di alleggerimento per allontanare i manifestanti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata