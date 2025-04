MANGI GRATIS – In centro a Roma, con 10€ ti abbuffi tutta la sera con piatti tipici: il locale è nascosto | Ti spiego come raggiungerlo

Nella capitale italiana c’è un ristorante dove puoi mangiare i piatti della cucina locale a un prezzo davvero strepitoso. Non è un sogno, ma pura realtà.

Roma è senza dubbio una delle mete turistiche più apprezzate in tutto il mondo e il merito è senza dubbio del suo grande patrimonio artistico-culturale. Basta pensare che tantissimi sono coloro che vanno a visitare il maestoso Colosseo, simbolo di un passato glorioso. A seguire si va nella Basilica di San Pietro e nei Musei Vaticani.

Ovviamente è consigliabile trascorrere il più tempo possibile nella capitale italiana perché ci sono tante cose che vale la pena contemplare almeno una volta nella propria vita. Nel frattempo chi ama i piaceri della tavola può approfittare delle pause tra una visita turistica e l’altra sedendosi alle tavole dei ristoranti del posto.

In questo modo è possibile assaporare le prelibatezze della cucina romana, una delle più famose dell’area mediterranea. I piatti che vengono spesso ordinati sono i primi e tra questi si possono menzionare la Carbonara e la pasta alla Gricia. Una vera goduria per il palato.

Tanti sono i ristoranti che propongono il meglio del meglio, ma uno in particolare riscuote un grande successo. Si trova nel cuore del centro della città ed è famoso soprattutto per i prezzi che si leggono sul menù.

Nel cuore di Roma puoi mangiare l’impossibile a 10 euro

Il ristorante in questione è la Panetteria ed è noto sui social perché ha anche una pagina dove si condividono tanti video che fanno venire l’acquolina in bocca. I like sono tanti, chiara dimostrazione che il contenuto piace.

Puoi scegliere un menù da 10 euro mangiando davvero l’impossibile! Si trova a due passi dalla Fontana di Trevi questo luogo a dir poco paradisiaco perché si potranno gustare dei piatti buonissimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Panetteria Ristorante (@lapanetteria.ristorante)

Ecco come arrivare al ristorante. Non te ne pentirai

E’ possibile ordinare in alternativa una buona pizza e nel prezzo sono inclusi anche acqua e caffè. Tra l’altro il ristorante ha una produzione propria del vino e i dolci proposti sono fatti in casa. Il Ristorante la Panetteria è aperto tutti i giorni, dalle 7.00 alle 23.00, ed è collocato in Via della Panetteria 13. Se sei di passaggio nella capitale italiana e vuoi recarti lì allora devi seguire questo percorso.

Una volta ammirata la splendida Fontana di Trevi, basta chiedere ai residenti o attivare Google Maps. Scoprirai che ci vogliono solo 3 minuti di cammino. Dovrai percorrere Via del Lavoratore (troverai altri ristoranti con menù davvero gustosi) per poi svoltare a sinistra in Via della Panetteria (troverai Amorino Gelato – Roma Trevi). Dopo 60 metri sarai arrivato a destinazione.