Maneskin a San Siro, oggi il concerto bis a Milano

(Adnkronos) – Cancelli aperti ancora una volta alle 19.00 per il concerto bis a San Siro dei Maneskin. Stasera a Milano la seconda data sold out della band romana dei record composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Come per gli altri eventi, il gruppo si esibirà anche stasera a partire dalle 21.00 in un live che durerà circa due ore.

Ecco tutte le informazione su come arrivare allo stadio.

In metropolitana Linea rossa MM1 – fermata Lotto Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio In autobus Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum In treno Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto. Stazione Porta Genova Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto. In aereo Milano Linate Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto. Milano Malpensa Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto. Milano Orio Al Serio Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto. Sono disponibili parcheggi in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata