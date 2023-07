Maltempo in Lombardia, forte grandinata a Milano: oggi nuova allerta gialla temporali

(Adnkronos) – Forte grandinata a Milano, nella notte tra martedì e mercoledì, con chicchi di grandine molto grandi che hanno Imbiancato le ve della città. Maltempo con grandine e pioggia anche in altri centri della Lombardia con i vigili del fuoco impegnati fra Como e Monza. A causa del permanere dell'instabilità, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta gialla (rischio ordinario) per possibili temporali anche per oggi, a partire dal tardo pomeriggio. L'allerta resterà attiva fino alle prime ore della mattinata di domani, giovedì 6 luglio. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. —[email protected] (Web Info)

