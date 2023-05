Maltempo Brescia, a Rezzato crolla argine Naviglio e auto finiscono in acqua – Video

(Adnkronos) – Vera e propria bomba d'acqua ieri pomeriggio nel bresciano. Colpiti diversi comuni tra cui Brescia, Caino, Pontevico, Palazzolo e Nave. A Rezzato ha ceduto un tratto di argine del Naviglio Grande Bresciano coinvolgendo alcune auto in sosta che sono finite nel torrente, ma non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il transito in quella zona del naviglio è stato interdetto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

