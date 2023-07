Maltempo a Milano, temporali e vento forte: oltre 100 chiamate ai pompieri

(Adnkronos) – Temporali e vento forte oggi 24 luglio hanno colpito Milano, soprattutto nella zona nord ovest. Oltre 100 le chiamate arrivate ai vigili del fuoco per interventi di soccorso nelle zone di Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. Un cittadino di Villa Cortese è stato soccorso dai sommozzatori di Milano perché rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato.

Interrotte le linee ferroviarie Milano-Chiasso e Milano-Lecco dalle 13.55 a causa del maltempo che si è abbattuto in Brianza che ha portato alcuni detriti sui binari della stazione di Monza. Sul posto sono intervenuti i tecnici che stanno cercando di ripristinare la circolazione. E per domani le previsioni non sono migliori. Allerta arancione a Milano per possibili temporali. L'allerta è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per la continua l'instabilità meteo che interessa anche la zona. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. —[email protected] (Web Info)

