M5S, Tarquinio: “Io candidato di Conte alle europee? Falso, non esiste”

(Adnkronos) – "Nella vita non si può escludere nulla ma non intendo candidarmi, scendere in politica, e non è vero che Giuseppe Conte mi voglia candidare alle europee, non me lo ha mai proposto ed è un'opzione che non esiste". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il giornalista ed editorialista di Avvenire Marco Tarquinio. Chi ha votato alle politiche? "Non lo dico – risponde – anche perché qualcuno si scandalizzerebbe…". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

