Love Mi 2023, Enrico Silvestrin contro Fedez: “E’ il divulgatore della me…”

Enrico Silvestrin contro il Love Mi 2023 e Fedez. "Stammerda andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della merda di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti Disagiati senza cultura", scrive l’ex veejay di MTV in un post su Twitter. E ancora: "Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro". Il concerto, a scopo benefico, si è tenuto ieri sera piazza Duomo a Milano. Completamente gratuito, ha visto alternarsi sul palco artisti come Achille Lauro, Angelina Mango, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, Lazza, Tananai. "Anche il pubblico ha l’Autotune", si legge in un altro post di Silvestrin che scrive ancora: "La venue perfetta del #LoveMi è Guantanamo".

