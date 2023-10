Lotito: “Scommesse? Vediamo carte, non ci sono notizie ufficiali”

(Adnkronos) – Sullo scandalo scommesse nel calcio, "non ho seguito gli eventi e poi mi pare che siano notizie che ancora non sono formalmente riconosciute come ufficiali". Lo ha detto il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, interpellato sul caso a margine dell'assemblea degli amministratori locali del partito all'Autodromo di Monza. Un caso di cui "non conosco il dettaglio, non conosco la situazioni", dice Lotito, che prima di parlare di 'scandalo' suggerisce: "Vediamo prima le carte, di che cosa stiamo parlando, vediamo chi riguarda". Guardando in casa Lazio, "per quanto riguarda la società io ho sempre fatto le battaglie per la trasparenza, correttezza, rispetto delle norme. Io non so se sono fatti attuali o fatti pregressi, valuteremo al momento opportuno se avremo a disposizione le carte". "Nello sport non ci dovrebbe essere la politica, ma la valutazione concreta e fattuale dei comportamenti e dei risultati. Lo sport è basato sui risultati e, quindi, fatevi una domanda e datevi una risposta", ha detto ancora il senatore commentando la richiesta della Lega di dimissioni del presidente della Figc Gabriele Gravina, a seguito dello scandalo scommesse. "Sicuramente ci sono dei problemi che vanno affrontati, valuteremo sulla base di che cosa sono state chieste" le dimissioni dalla Lega, ha detto Lotito, sottolineando poi che "mi dicevano che il Pd tutela e difende il presidente della Federazione, quindi vorrei capire quali sono i motivi per cui si chiedono le dimissioni e quali sono i motivi per cui eventualmente viene fatta questa difesa". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

