LIDL RIVOLUZIONA LA CUCINA – Meno di 20€ per l’elettrodomestico più utile di sempre: file fuori dai negozi | Offerta irripetibile

La nota catena di supermercati tedesca ha in serbo un’offerta incredibile, super economica e utilissima per la preparazione di manicaretti.

Non c’è nulla da fare, anche stavolta Lidl ha deciso di sorprendere la sua clientela mettendo a disposizione un prodotto super innovativo e soprattutto economico. Del resto, la celebre catena di supermercati è diventata famosa per offrire degli articoli a basso costo ma pur sempre di ottima qualità.

Fondata originariamente negli anni ‘3o in Germania, quest’ultima con il tempo si è fatta strada conquistando il cuore dei tedeschi e oltrepassando i confini nazionali. Non a caso a oggi si contano ben 12 mila punti vendita sparsi nel mondo.

Nonostante Lidl sia più improntato alla vendita di alimenti e bevande, spesso e volentieri si trovano degli interessanti oggetti di altra natura, come per esempio quelli legati all’igiene personale, al bricolage e sì, anche alla gastronomia. È il caso dell’articolo che vogliamo presentarvi qui di seguito. Scopriamolo insieme.

Un’offerta imperdibile: da ora la preparazione delle pietanze sarà un gioco da ragazzi

La catena di discount tedesca ha deciso di proporre ai suoi clienti affezionati un prodotto incredibile, che potrà rivoluzionare per sempre il modo di cucinare. Molte persone tendono a trascorrere ore tra i fornelli, anche se vorrebbero terminare nel minor tempo possibile.

Una soluzione rapida e indolore è rappresentata dal frullatore ad immersione 3 in 1. Ne avete mai sentito parlare? Si tratta di un apparecchio che presenta numerose funzionalità: è perfetto per frullare, ma funge anche da tritatutto. Insomma, al suo interno è possibile inserire alimenti di vario genere e nel giro di qualche secondo si ottengono i risultati desiderati.

Le caratteristiche del frullatore ad immersione 3 in 1

Targato Silvercrest, il frullatore manuale è uno degli elettrodomestici più richiesti degli ultimi anni, complice le sue molteplici funzioni e la sua grande utilità nell’ambito casalingo. Sebbene sul mercato siano presenti diversi modelli, quello offerto da Lidl comprende un tritatutto, un frullatore a immersione e un accessorio per frullare, il tutto alimentato da un motore da 600 W.

Ciò significa che il suddetto permette di frullare, sminuzzare, mescolare o tritare qualsiasi cibo che si trova al suo interno. La velocità è regolabile (1-5) ed è comprensivo anche del tasto Turbo. Ovviamente l’articolo include anche diversi accessori come la frusta e un bicchiere misuratore. Inoltre con l’acquisto vengono messe a disposizione 5 ricette. Il frullatore 3 in 1 può essere vostro a soli 19,99 euro.