LIDL, dichiara battaglia ad IKEA | Grazie a queste promo, rifai la camera da letto con 2 spicci: approfittane subito

Lidl ha superato se stessa stavolta proponendo degli articoli a un prezzo inimmaginabile! Affrettati per cogliere al volo quest’opportunità che difficilmente si ripeterà.

I punti vendita Lidl sono frequentati quotidianamente da tantissime persone proprio perché si affidano ai dipendenti disponibili e alla buona qualità dei prodotti collocati sugli scaffali.

Si propongono al pubblico sia prodotti alimentari che non tenendo conto sempre della qualità e del prezzo che risulta essere accessibile a tutti. Sicuramente è una notizia che rallegra coloro che purtroppo non riescono ad arrivare a fine mese.

Ad oggi ci sono ben 12 mila supermercati con questo marchio e nel 2022 c’è stato un fatturato di 114,8 miliardi di euro! Una grande soddisfazione per chi lavora mettendosi al servizio degli italiani. Tutto ha avuto inizio nel 1973 ad opera di Josef Schwartz, anche se grazie al figlio Dieter si puntò l’attenzione sul settore del discount.

Di recente in tanti sostengono che stia dando del filo da torcere a Ikea per dei prezzi super convenienti! Se anche tu sei interessato a rinnovare la tua casa, allora sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

Lidl batte Ikea, ecco cosa ha proposto ai clienti

Secondo quanto riportato sul sito castellinews.it pare che Lidl abbia fatto una proposta davvero interessante per coloro che sono interessati a rinnovare la biancheria da letto. Questa è la settimana dove ci sono delle offerte a dei prezzi davvero imbattibili.

Il discorso riguarda soprattutto la biancheria della camera da letto, ovvero quella dove il sonno e il riposo sono assoluti. Proprio per garantire il massimo comfort, Lidl ha pensato bene di proporre un qualcosa di inimmaginabile. Andiamo a scoprire quali sono i prodotti che puoi portare a casa.

Non si va oltre i 12 euro! Un vero affare

A partire dal 30 gennaio sarà possibile acquistare degli articoli firmati in Livarno Home per dare un tocco di originalità alla camera da letto. Il puro cotone certificato garantirà massimo comfort e resistenza! Lenzuola con angoli, copripiumini, cuscini laterali e tanto altro ancora possono essere tuoi a un prezzo incredibile.

Per esempio il lenzuolo con angoli singolo sarà venduto a 5,99 euro per confezione mentre quello matrimoniale a 8,99 euro. I copripiumini sono disponibili sia nella versione singola, a 12,99 euro e il matrimoniale a 17,99 euro. Infine il cuscino laterale da 40 x 145 cm a 11,99 euro. Come vedi ci sono dei pezzi super convenienti, quindi potresti acquistare più di un prodotto per rinnovare la tua stanza da letto. Affrettati perché sicuramente gli scaffali saranno svuotati da chi a differenza tua non indugierà.