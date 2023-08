Libro Vannacci, Boldrini: “Da generale farneticazioni, va rimosso”

(Adnkronos) – "Le forze armate dell’Italia antifascista non possono avere tra i loro alti ufficiali figure che non si attengano 'allo spirito democratico della Repubblica', come prescritto dall’articolo 52 della nostra Costituzione. Il generale Vannacci con questo libro dimostra di non attenersi. Va rimosso". Lo chiede via Twitter la parlamentare Pd Laura Boldrini commentando il contestatissimo libro 'Il mondo al contrario' pubblicato dal generale di divisione Roberto Vannacci. "Attacchi alle femministe, agli ambientalisti, ai migranti, ai poveri, alle minoranze. Di queste e di molte altre farneticazioni è intriso il libro", sintetizza Boldrini che poi elenca una serie di esempi: "Gli omosessuali? «Non sono normali». L’atleta Paola Egonu? «È evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità». Chi commette un reato? «Se pianto la matita che ho nel taschino nella giugulare del ceffo che mi aggredisce, ammazzandolo, perché dovrei rischiare di essere condannato?»". E ancora: "Gli odiatori? «L’odio è un sentimento, un’emozione che non può essere repressa in un’aula di tribunale. Rivendico a gran voce anche il diritto all’odio e al disprezzo»". enersi. Va rimosso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

