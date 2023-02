Libri: “Amori senza respiro”, di Enrico Micheli: poesie e immagini

Amori senza Respiro, più che un libro è un album raccolta di poesie e foto dell’autore che ha l’intenzione di colmare, attraverso le sensazioni e le emozioni suscitate dalle foto, quello spazio d’intima incomprensione dei versi.

Enrico Micheli, l’autore, non è alla sua prima raccolta di versi. ‘’Amori senza respiro’’ si aggiunge alle raccolte precedenti, con un timbro nuovo e uno stile in parte innovativo. Già nel titolo ‘’Amori senza respiro ’’ è anticipata quella che è una costante, un filo rosso che unisce le varie liriche di questo libro, e che è in fondo il senso profondo della poetica di Enrico Micheli: un appassionato attaccamento alla vita, alle emozioni della vita quotidiana, del sentimento, dell’amore, dell’amicizia.

Da quale motivazione nasce questa raccolta?

Dalla voglia di raccontare tutte quelle emozioni e sentimenti così forti da toglierci il respiro; quindi tutti quegli istanti tanto brevi quanto intensi nei quali il cuore batte forte quasi da impaurirci, con mal di stomaco da non respirare. E in questo senso la poesia mi corre ovviamente in aiuto, soprattutto la mia espressione poetica che è sempre frenetica nel raccogliere il pensiero quanto sintetica nei versi . Così il sole, il mare, la luce sono sempre presenti; la musica l’aria ed il vento soffiano sulle pagine.

Si coglie un certo senso di melanconia, nostalgia, tristezza.

Si probabilmente è così quando gli anni passano diventiamo nostalgici, ma rispetto ai precedenti libri più giovanili, in questo libro, le ombre i dubbi e le incertezze vengono probabilmente più illuminate da un raggio di ottimismo; almeno così credo. In ogni caso devo dire che la poesia è decisamente soggettiva. In ciascuna di esse ognuno legge prova e si immedesima diversamente. E’ questo secondo me la bellezza della poesia: stesse parole per ogni lettore ma emozioni straordinariamente diverse.

Perché l’inserimento di foto tra una poesia e l’altra?

I social stanno trasformando il modo di comunicare di trasmettere gli stati d’animo, la lettura è fortemente penalizzata. C’è troppa fretta e ci si sofferma poco sul pensiero, il verbo “ riflettere” è fuori uso. Così per trattenere di più il lettore sui versi ho scelto di aggiungere mie foto scattate negli anni in Italia e all’estero. Anche le foto sono istanti che mi hanno coinvolto con percezioni profonde del momento e dove l’immagine raccoglie e racchiude sentimenti che non sempre le parole sanno raccontare.

Quindi un libro attuale per stare al passo…?

Diciamo un tentativo innovativo di trasmettere stati d’animo, comuni a tutti, attraverso la fusione del pensiero poetico con l’immagine catturata nell’obiettivo, dall’occhio fotografico. Emozione dei versi e suggestione delle immagini abbracciate, con il fine di rendere completo ed al meglio il circuito o il cortocircuito dei sentimenti.

Questo titolo evoca in parte il periodo pandemico.

Il libro viene da anni più lontani, poesie dell’ultimo decennio, scritte passando tra istanti d’ immaginazione di sogni e ricordi di vita o da altri ispirati da visioni immaginarie e surreali. Fino ad arrivare a questi ultimi anni dove per altri terribili motivi siamo rimasti senza respiro. Ci sono due poesie ispirate alla tragedia del covid, ma il titolo vuole celebrare solo l’amore, i sentimenti forti tra coppie, tra amici, anche quelli tra generazioni; quei sentimenti così intensi da toglierti appunto il respiro. Una caratteristica comune a tutte è la loro brevità e stringatezza. Con il bisogno ricorrente di cogliere in fretta delle sensazioni con la paura che scivolino via man mano che la penna scorre sul foglio.

Cosa si aspetta da questo libro?

Fuori da ogni considerazione artistico letteraria, e aspirazione commerciale, nulla di più che sperare di dare almeno una emozione ad ogni lettore.

Il libro edito i primi di gennaio 2023 da Youcanprint, può essere acquistato solo nella versione cartacea su tutti i più importanti store on line.

