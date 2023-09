L’hotel dei sogni è in Italia, un gioiello sul lago di Como

(Adnkronos) –

L'albergo dei sogni è in Italia, sul lago di Como. Un gioiello di sole 24 stanze in una villa affrescata del Settecento nata come residenza per aristocratici, dove furono ospitati Napoleone e Winston Churchill e dove aleggia ancora lo spirito di Vincenzo Bellini, che qui compose 'La sonnambula'. Specchi dorati, candelabri in ogni camera, giardini terrazzati che digradano fino alle acque del lago fanno di questo hotel una residenza "esclusiva e opulenta dove ci si sente a casa propria".

E' il Passalacqua, affacciato sul lago di Como a Moltrasio, che ha conquistato il primo posto tra i migliori alberghi da sogno al mondo. A certificarlo è la classifica 'The World's Best Hotels', stilata da 580 giudici esperti del settore da tutto il mondo (hotelier, giornalisti di viaggio, giornalisti esperti di lusso), che hanno preferito l'hotel lombardo a gestione familiare alle maestose residenze da sogno sparse nei cinque continenti. L'Italia trova ancora spazio nella top ten con il Four Seasons di Firenze, al 9° posto. Un po' più giù, ma sempre nella parte alta della classifica si posiziona l'Aman di Venezia, al 14° posto. Poco sopra la metà classifica si piazzano altri due gioielli del nostro Paese: Le Sirenuse di Positano, al 20° posto, e Borgo Egnazia a Savelletri (Brindisi), al 21°, che vede come ospite abituale la rockstar Madonna. Le città che fanno la parte del leone per numero di alberghi presenti nella top 50 sono Londra, Parigi e Bangkok con quattro hotel ciascuna. A Londra i quattro premiati sono il Claridge’s (16° posto), il Connaught (22°), il No Mad (46°) e il Savoy (47°). A Parigi gli alberghi da sogno presenti in classifica sono Le Bristol (29°), La Réserve (31°), lo Cheval Blanc (34°) e l'Hôtel de Crillon (50°). Nella capitale thailandese, si guadagna il podio il Four Seasons (al 3° posto), che si bagna sulle rive del Chao Phraya. Bangkok figura ancora nella top ten con il Mandarin Oriental (10°). Poco sotto il Capella (11°) e quasi a fondo classifica il Siam (42°). 1 – Passalacqua (Moltrasio, premiato anche come miglior albergo d'Europa); 2 – Rosewood (Hong Kong, miglior albergo d'Africa); 3 – Four Seasons (Bangkok); 4 – The Upper House (Hong Kong); 5 – Aman (Tokyo); 6 – La Mamounia (Marrakech, miglior albergo d'Africa); 7. Soneva Fushi (Maldive, miglior beach resort); 8. One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, Messico, miglior albergo nel Nord America); 9. Four Seasons (Firenze); 10. Mandarin Oriental (Bangkok); 11. Capella (Bangkok, miglior nuovo hotel); 12. The Calile (Brisbane, Australia); 13. Chablé Yucatán (Chocholá, Messiico); 14. Aman (Venezia); 15. Singita Lodges (Kruger National Park, Sudafrica, premio 'Eco Hotel'); 16. Claridge’s (Londra); 17. Raffles (Singapore); 18. Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesia) 19. Hotel Esencia (Tulum, Messico); 20. Le Sirenuse (Positano); 21. Borgo Egnazia (Savelletri); 22. The Connaught (Londra); 23. Royal Mansour (Marrakech); 24. Four Seasons (Madrid); 25. Aman (New York); 26. The Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, Francia); 27. Rosewood (San Paolo del Brasile, miglior albergo del Sud America); 28. Capella (Singapore); 29. Le Bristol (Parigi); 30. Park Hyatt (Kyoto); 31. La Réserve (Parigi); 32. Gleneagles (Auchterarder, Regno Unito, premio 'Art of Hospitality); 33. Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Francia); 34. Cheval Blanc (Parigi); 35. Four Seasons Astir Palace (Atene); 36. Soneva Jani (Maldive); 37. The Newt (Bruton, Regno Unito, premio miglior boutique hotel); 38. Amangalla (Galle, Sri Lanka); 39. Hoshinoya (Tokyo); 40. Desa Potato Head (Seminyak, Indonesia); 41. Eden Rock (Saint Barts); 42. The Siam (Bangkok); 43. Badrutt’s Palace (St. Moritz, Svizzera); 44. Atlantis The Royal (Dubai, UAE); 45. The Oberoi Amarvilas (Agra); 46. NoMad (Londra); 47. The Savoy (Londra); 48. Equinox (New York); 49. Six Senses Ibiza (Portinatx, Spagna); 50. Hôtel de Crillon (Parigi). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata