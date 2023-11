Lenzuola e asciugamani, se sulla lavatrice imposti i 40 gradi stai proprio sbagliando: così non uccidi i germi

Lenzuola e asciugamani, stai attento a come ti muovi quando li metti in lavatrice. A 40 gradi non uccidi i germi!

Tra gli elettrodomestici che usiamo maggiormente all’interno delle nostre case c’è di certo da annoverare la lavatrice. La utilizziamo praticamente tutti i giorni, anche più volte. E ciò capita, per la verità, soprattutto se abbiamo bimbi piccoli o comunque una famiglia alquanto numerosa.

Fatto sta che talvolta tendiamo, come si legge anche sui Social che, si sa, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, compiamo tanti errori quando la azioniamo. Il primo, e se vogliamo anche il più evidente, è quello di accenderla quando non è a pieno carico. Tuttavia c’è da dire che questo sbaglio lo mettiamo in atto tante volte anche con la sorella lavastoviglie.

Difatti se agiamo così spenderemo un botto a livello di consumi sia per quanto concerne l’energia elettrica che l’acqua. E questo si tradurrà in costi ancora più elevati nelle rispettive bollette che sono già andate letteralmente alle stelle. Altro errore è quello di utilizzare prodotti troppo aggressivi o eccedere con la loro quantità.

Lenzuola e asciugamani, con i 40 gradi i germi non se ne vanno

Oltre a ciò dobbiamo cercare di mantenere bella in forma, pulita e igienizzata la nostra lavatrice. Difatti se non lo facciamo poi rischiamo di trovare i nostri capi in essa lavati ancora sporchi, dopo il lavaggio, o tristemente rovinati, oltre che ricchi di germi e di batteri che non sono proprio il massimo per la nostra salute.

E ora che pullano, come tanti bei funghi in un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia, influenze e raffreddori, sarebbe d’uopo rivolgere maggiore attenzione a ciò. E per farlo possiamo anche cambiare il modo di lavare le nostre lenzuola e asciugamani. No, i 40 gradi non vanno bene per risolvere la faccenda. Come correggere il tiro fin da ora.

Il lavaggio top

Se le tue lenzuola sono in lino o in cotone per dire un bel ciao ciao con la manina ai batteri devi puntare ai 60 gradi. Tuttavia se si tratta di quelle colorate, oltre a leggere bene l’etichetta, non puoi alzare troppo i gradi. E qui dovranno per forza di cose bastarti i 40. In ogni caso devi aggiungere al lavaggio un prodotto altamente igienizzante.

Per quanto invece concerne gli asciugamani di spugna puoi tranquillamente puntare ai già nominati 60 gradi, soprattutto se non scuri. Nel caso siano neri è meglio invece non superare di troppo i 40 gradi. Lo stesso lo puoi fare per gli stracci che usi per pulire la casa e in particolar modo la cucina, così come per la biancheria intima.