Bere il caffè dopo i pasti (soprattutto dopo cena): puoi farlo ma solo in questa maniera | Ne va della tua salute

Bere il caffè dopo una bella cena è un toccasana oppure no? Che cosa dicono gli esperti a riguardo. Da non credere.

Per ogni italiano adulto è davvero impossibile affrontare l’inizio di una giornata senza almeno una tazzina di caffè. Anzi, alcuni ne bevono più di una di seguito con il preciso obiettivo di darsi una svegliata soprattutto se la sveglia suona molto presto. Tanti lo amano amaro mentre altri zuccherato. E c’è chi lo predilige macchiato caldo ma anche freddo.

C’è chi lo adora ristretto, chi lungo e ancora chi lo ama gustare in tazza grande. Insomma, ce ne è davvero per tutti gusti. E poi, oltre a preparalo con la classica moka, secondo la tradizione, possiamo farlo grazie alle capsule e alle cialde, che sono decisamente molto comode e ormai sfruttatissime.

In ogni caso c’è anche chi punta a casa su quello solubile che, dati e conti alla mano, pare essere quello più economico. Tra l’altro con il caffè possiamo anche creare degli squisiti dolci, a partire dalle torte casarecce, passando per dei deliziosi biscotti, fino ad arrivare a semifreddi e granite. E possiamo anche utilizzarlo per rendere più gourmet alcuni piatti salati come tanti chef ci insegnano.

Caffè, è un toccasana berlo dopo cena o no?

Tuttavia al caffè non siamo in grado di rinunciare non solo a colazione. Difatti lo beviamo di solito anche uno quando arriviamo in ufficio, complice la presenza della classiche macchinette. E anche durante le varie pause siamo solite farlo così come quando incontriamo un cliente. E di certo anche dopo pranzo siamo soliti sorseggiarne uno.

Ovviamente non dovremo esagerare dal momento che questa bevanda, contenendo caffeina a iosa, è molto eccitante e pertanto potrebbe darci degli effetti collaterali come la tachicardia, eccessivo nervosismo, alterazione dell’umore anche repentino oltre che serie difficoltà a prendere sonno. Ed è per questo motivo che dopo le 18 sarebbe meglio non berlo se non decaffeinato.

I suoi effetti positivi sul nostro organismo ma non solo

Dopo cena dunque possiamo berlo ma solo in questa maniera. Bere comunque una tazzina di caffè dopo ogni pasto non rappresenterebbe solo un piacere ma anche un vero toccasana per la nostra digestione. Inoltre questa fantastica bevanda ci aiuta concretamente a tenere bella a bada l’ipoglicemia postprandale e a diminuisce notevolmente lo stress ossidativo.

In ogni caso tutto ciò, ed è doveroso sottolinearlo, capita nei soggetti che godono di massima salute. Tuttavia rimane sempre valido il consiglio di non eccedere mai con il consumo di caffè, nemmeno se decaffeinato. E ribadiamo che il numero massimo da sorseggiare al giorno sono 3-4 e mai di più.