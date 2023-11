Albero di Natale, cambia tutto: perché non farlo più l’8 dicembre | Gli esperti stabiliscono un’altra data

Albero di Natale non puoi più farlo il giorno dell’Immacolata. Ecco perché.

Novembre è entrato nel suo vivo e il freddo si è fatto pungente. Ora come ora adoriamo passare più tempo nelle nostre case che dovrebbero essere viste come il nostro nido. Si sta volentieri nelle nostre cucine con l’intento di cucinare qualcosa di buono. Fantastico poi, è stare seduti in poltrona o sul divano, in compagnia della classica copertina, per leggere un libro, una rivista o seguire una serie TV.

Farlo poi mentre si sorseggia una tazza di cioccolata o di tè fumante è il massimo. Tra l’altro in questo periodo i vari store e supermercati sono già invasi da gadget festaioli che ci inducono a comperare molti prodotti natalizi e farci pensare che il Natale non è poi così lontano. Molti negozi poi si sono già mossi per allestire a livello di luci, addobbi, luminarie e colori.

La voglia di magia e di fiaba è nell’aria. Non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, che cercano di far vivere dentro di loro il fanciullino di pascoliana memoria. Complice il freddo e le piogge degli ultimi giorni, in tanti, come possiamo notare leggendo sui Social, hanno già fatto un salto in cantina o in soffitta, dove conservano ben imballati in scatoloni gli addobbi natalizi. Albero in primis.

Albero di Natale, non va bene farlo l’8 Dicembre

Anche chi ha una casa piccola difficilmente ci rinuncia. Magari è costretto ad optare per una versione mignon ma in ogni caso trova impossibile non esporlo e dedicarci qualche ora per il suo addobbo. Del resto farlo è per tantissimi molto divertente. Le famiglie amano coinvolgere in tale mansione anche i propri bambini.

Ovviamente poi ci sono anche altre decorazioni che si possono mettere in mostra nelle proprie dimore e che possono coinvolgere sia l’interno che l’esterno della nostra casa, a seconda delle dimensioni e della struttura. In ogni caso pare che non sia più esatto e consono fare, come è diventata una piacevole abitudine, l’albero di Natale l’8 dicembre, giorno di festa nel nostro Paese. La notizia è sconvolgente.

Ecco perché bisognerebbe farlo a Novembre

A quanto pare bisognerebbe procedere all’inserimento con tanto di addobbo del nostro albero di Natale ben prima di quel giorno. L’ideale sarebbe il giorno del Ringraziamento, che ricade il 25 novembre ma che nel Nostro Paese non è festeggiato. In ogni caso prima lo facciamo, quindi già nei prossimi giorni, meglio è. Ciò infatti ci procurerebbe una fonte di immensa gioia.

Lo ha rivelato lo psicologo Steve McKeowan. L’esperto ha dichiarato: ” In un mondo pieno di stress e ansia la gente associa ciò che è correlato al Natale come la felicità evocando forti sentimenti legati all’infanzia”. Inoltre, secondo la psicoterapeuta Amy Morin, decorare la casa e fare l’albero ci aiuterebbe a ricordare meglio il passato e a sentire più vicine a noi anche le persone che non ci sono più.