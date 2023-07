Lega, tesoriere Di Rubba condannato a 2 anni e 10 mesi

(Adnkronos) – Il 'tesoriere' della Lega Alberto Di Rubba, lo scorso aprile nominato amministratore federale del Carroccio, è stato condannato a due anni e dieci mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, dal gup di Milano Natalia Imarisio in una tranche dell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission. Il gup ha accolto le richieste della pubblica accusa rappresentata dall'aggiunto Eugenio Fusco e ha mandato a processo Andrea Manzoni, ex revisore contabile della Lega.

La sentenza, le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni, riguarda l'accusa di peculato relativa alla società Areapergolesi, contestata a Di Rubba, mentre per Luca Sostegni la pena finale complessiva, rideterminata rispetto al patteggiamento del filone principale, è stata determinata in sei anni di reclusione e 2mila euro di multa, Luca Lanfranchi invece, al termine dell'abbreviato, dovrà scontare due anni. Manzoni, che ha scelto il rito ordinario, comparirà davanti ai giudici della terza sezione penale il prossimo 23 novembre. Manzoni e Di Rubba erano stati già condannati, nel giugno 2021, per il filone principale rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 5 anni per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission, con la quale sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici. —[email protected] (Web Info)

