Lega chiede dimissioni Gravina: “Serve cambiamento nel calcio”

La Lega chiede le dimissioni di Gabriele Gravina, presidente della Figc. "Alla luce di quanto è accaduto e sta emergendo nel calcio italiano tra scommesse, doping, fallimenti sportivi, problemi infrastrutturali e televisivi, crisi economiche: cosa deve accadere ancora per rivoluzionare la guida del movimento?", si legge in un comunicato della Lega per Salvini Premier. "È sempre più necessario, per rispetto di milioni di appassionati e in particolare dei più giovani, un radicale cambiamento a partire dalle dimissioni del Presidente Gravina", chiede il partito di Via Bellerio. La posizione della Lega è condivisa dalla senatrice Michaela Biancofiore, già sottosegretaria allo Sport e presidente del Gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc. "Per fermare la deriva sportiva e morale del mondo del calcio, che da troppo tempo ha messo radici, credo sia urgente un cambio ai vertici della Figc, come auspica Matteo Salvini insieme a tutto il mondo del calcio e della politica. Gravina dovrebbe avere un sussulto di dignità. Restare fermi, immobili di fronte agli accadimenti di questi ultimi giorni che profilano scandali ancora più ampi e disonorevoli per il calcio italiano sarebbe inaccettabile. Occorrono gesti forti di responsabilità, a cominciare dal vertice della Federazione che ha bisogno di rigenerarsi con personalità autorevoli ed esemplari , capaci di invertire l’andazzo degli ultimi anni. Non si può pensare di restare fermi in attesa che la tempesta passi, c’è il rischio che arrivi l’uragano con effetti deleteri per la nostra società e per il ruolo stesso che il calcio esercita tra giovani e meno giovani", dice. Il calcio italiano è alle prese con il caso delle scommesse illegali e con l'inchiesta che al momento coinvolge 3 calciatori: Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Fagioli, che si è autodenunciato alla procura federale della Figc, è stato squalificato per 7 mesi. Tonali è stato ascoltato ieri dagli investigatori di Torino. Il centrocampista del Newcastle, ex Milan, e Zaniolo – ex della Roma, ora all'Aston Villa – la scorsa settimana hanno lasciato il ritiro della Nazionale quando i loro nomi sono stati associati all'indagine. L'Italia è stata sconfitta ieri dall'Inghilterra nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 e ora deve fare risultato contro Macedonia del Nord e Ucraina per puntare alla qualificazione diretta al torneo continentale. L'Italia, trionfatrice a Euro 2020, ha fallito la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 dopo aver mancato anche la qualificazione alla precedente edizione della World Cup, andata in scena nel 2018 in Russia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

