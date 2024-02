Lazio, ecco i posti dove si vive meglio: Roma non è di certo la prima in classifica

Secondo un famoso sito, esistono dei comuni nei pressi della capitale italiana dove si vivrebbe meglio. Andiamo subito a scoprire quali sono

Roma è una delle città più visitate in assoluto per via del suo patrimonio artistico e culturale. Almeno una volta nella vita si va lì per visitare il Colosseo e tanto altro ancora come Musei Vaticani.

Chi, invece, non ama tanto il caos della capitale può optare per altre zone che si possono raggiungere con il treno in pochi minuti. Molte di queste fanno parte dei Castelli Romani, ovvero un’area geografica che include 16 comuni.

Tra i 5 posti menzionati nel sito secretroma.com compare Monte Compatri dove risiedono 11.825 persone. Si estende sui Colli Albani ed è caratterizzato da boschi di castagno, leccio e quercia. Una caratteristica particolare è incontrare per strada dei gatti molto socievoli. Qui c’è un ristorante frequentato soprattutto dai giocatori della Roma.

Questo comune fa parte dei Castelli Romani, come del resto gli altri dell’elenco. Andiamo subito a scoprire dove si può vivere meglio rispetto a Roma.

Albano Laziale e Monterotondo

Albano Laziale è un comune italiano di 39.620 abitanti, nonché uno dei più importanti dei Castelli Romani. Qui c’è la sede vescovile da secoli e ha le sue origini in età antica. È collocato nei pressi del Lago di Albano e le sue vie sono colme di negozi, bar e ristoranti. È ben collegata con i treni, in quanto si impiegano 50 minuti per raggiungere Roma Termini.

A seguire c’è Monterotondo con i suoi 41.105 abitanti ed è famosa per aver resistito alla presenza straniera durante la Seconda Guerra Mondiale. Non a caso ha ricevuto la Medaglia d’argento al valor militare. Domina la Valle del Tevere e le sue origini risalgono ai tempi dell’antica Roma quando nel territorio erano presenti i Sabini. In 30 minuti il treno porta direttamente a Roma Tiburtina. Offre dai musei ai ristoranti migliori.

Grottaferrata e Fascati

Poi possiamo menzionare Grottaferrata, un comune di 20.449 abitanti. È il comune più vasto dei Castelli Romani e in epoca romana Marco Tullio Cicerone fece costruire in questo territorio delle ville. Qui le case costano meno rispetto a quelle di Frascati. In compenso anche qui si può andare in palestra, fare aperitivi nei bar e gustare buoni piatti in noti ristoranti.

Frascati è un comune dove si svolgono molti eventi in estate. Con i suoi 22.777 abitanti è a pochi chilometri da Roma. Si trova sui Colli Albani ed è attraversato dalla via Tuscolana. Qui è famosissimo il ristorante Cacciani (per chi fosse interessato, si trova in via Armando Diaz, 13, 0044). In sintesi, quando desiderate allontanarvi dal caos di Roma potete recarvi in uno di questi posti.