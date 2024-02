Marco Mengoni è nato nel borgo più bello del Lazio: a un’ora da Roma c’è quest’angolo di paradiso

Avete mai visto il paese incantato in cui è cresciuto Marco Mengoni? Tra borghi medievali e natura incontaminata

Classe 1988, Marco Mengoni ha conquistato il cuore di milioni di fan con le sue doti interpretative e l’estensione vocale da brividi. Nel 2009 viene selezionato da Morgan per partecipare a X Factor, talent show musicale che scopre nuovi talenti.

Marco si classifica al primo posto durante la finale del talent ed ottiene un’immediato consenso da parte del grande pubblico. Una carriera che brucia le tappe della gavetta e che l’anno seguente vede Marco calcare il palco più importante del panorama musicale, ovvero quello del Festival di Sanremo.

Con il brano “Credimi ancora” si classifica al terzo posto e si aggiudica il Premio della Critica. Seguono moltissimi altri capolavori come “L’Essenziale“, considerata tra i brani più belli della musica italiana e con cui conquista la sua prima vittoria del Festival nel 2013.

Sono passati ormai 14 anni dall’esordio di Marco Mengoni al Festival della musica italiana ed oggi il cantautore viene considerato il re della musica pop rock. Tra pochi giorni Marco salirà nuovamente sul palco dell’Ariston e delizierà l’Italia intera con i suoi capolavori.

Marco Mengoni, quando lo vedremo a Sanremo 2024

Mancano pochissimi giorni all’evento più atteso dal pubblico italiano e nell’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, ci sarà anche l’amatissimo Marco Mengoni. Il cantautore ha trionfato su quel palco anche nella scorsa edizione con l’indimenticabile “Due vite“.

In questa nuova edizione vedremo Mengoni durante la prima puntata della kermesse musicale, ovvero il 6 febbraio 2024. Il cantautore avrà un ruolo inedito e affiancherà Amadeus nella co-conduzione dell’evento musicale, ma delizierà i telespettatori con le sue performance.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ronciglione (@ronciglioneofficial)

Il borgo in cui è nato Marco Mengoni

Marco Mengoni è uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano che ha saputo conquistare non solo importantissimi premi, ma anche l’affetto di milioni di fan. Ma avete mai visto dove è nato e cresciuto il cantautore? Fino al 2009, Marco Mengoni ha trascorso la sua vita a Ronciglione, un borgo di otto mila abitanti in provincia di Viterbo.

Marco è l’orgoglio di questo paesino e sulla facciata del palazzo del Comune è affisso un mega cartellone del cantante. Il sindaco del borgo è Mario Mengoni, cugino di terzo grado dell’artista, il quale ha vissuto l’adolescenza con Marco a “Piazza della nave”, il luogo di ritrovo dei giovani di Ronciglione. Mengoni oggi non vive più in quel borgo incantato, ma torna spesso a far visita ai suoi genitori: «Fa sempre delle improvvisate. Come quelle durante il nostro tradizionale Carnevale. Si maschera e, irriconoscibile, si mimetizza tra migliaia di persone che sfilano tra costumi e carri allegorici», ha raccontato il sindaco a Tv Sorrisi e Canzoni.