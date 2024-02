Questo borgo è il più piccolo del Lazio: ci vivono solo 70 anni abitanti | A meno di 2 ore da Roma sembra di essere in un altro universo

Questo borgo è noto per avere pochissimi abitanti ed è distante due ore dalla capitale italiana. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Roma e dintorni sono caratterizzati dalla presenza di bellissimi borghi che risalgono sia all’epoca romana che a quella medievale. Basta pensare che ad Anzio è possibile ammirare i resti della bellissima villa costruita principalmente dall’imperatore Nerone.

Abbiamo anche la cosiddetta “città che muore”, ovvero quello di Civita di Bagnoregio. È chiamata così perché è posizionata su un colle destinato col tempo a crollare a causa degli agenti atmosferici. Si consiglia anche Castel Gandolfo, la presidenza estiva dei papi bagnata dal lago Albano.

Poi a due ore dalla nota Caput Mundi è possibile immergersi in una realtà parallela. Andando nel dettaglio, è un borgo che solo nel periodo medievale ha visto sorgere dei castelli tuttora visitabili.

Questo borgo ha anche una storia significativa alle spalle. Risale ai tempi della repubblica romana e ancora oggi quando si cammina per le sue strade è come tornare a quei tempi. Andiamo a scoprire altro per capire qual è.

Un borgo ricco di storia, cultura e tanto altro ancora

Il borgo in questione si trova nella provincia di Rieti e ha circa 70 abitanti, ragion per cui è considerato quello più piccolo non solo del Lazio, ma anche in Italia. È situato tra i monti La Cimata, Colle Ciccia e Colle Calende e Pietroni. È bagnato dal Lago del Salto e confina con Ascrea, Collegiove, Pescorocchiano e Varco Sabino. Tra i monumenti di interesse spiccano soprattutto quelli religiosi: Chiesa di San Rocco, Chiesa di Santa Lucia, Chiesa di Santa Maria in Villa, Chiesa della Santissima Trinità.

Non mancano le aree naturali: Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, Gola dell’Obito, Quercia secolare detta “Cerquabella” e sentiero Lago del Salto-lago del Turano. Molti avranno capito di quale borgo si sta parlando.

Un bellissimo borgo a pochi chilometri da Roma

Stiamo parlando del borgo di Marcetelli. Il centro è antichissimo e occupa una posizione strategica, vale a dire su uno sperone roccioso denominato le Ravi. Dall’alto è possibile ammirare il panorama della Valle del Salto. Camminando per le strade è possibile vedere case costruite in pietra e sembrano essere un tutt’uno con quelle circostanti.

Gli amanti della cucina possono assaporare le località del posto. Sono ancora aperte le botteghe di maestri alle prese con tini e botti in legno di castagno. Infatti la tradizione è viva ancora oggi e questa caratteristica rende questo borgo più unico che raro.