Lazio da scoprire e da gustare

Il Lazio è una regione vitale e rigogliosa, che offre ai turisti tantissime possibilità per trascorrere il proprio tempo anche lontano dalla Città Eterna

Per i turisti di tutto il mondo Roma è una tappa irrinunciabile, una città unica e ricca di fascino che deve essere assolutamente visitata, almeno una volta nella vita. Dopotutto, le ragioni di questo incondizionato amore sono sotto gli occhi di tutti da secoli e secoli. In nessun altro luogo sulla Terra sono presenti così tante opere monumentali tutte insieme, e avere la possibilità di passeggiare accanto a edifici come il Colosseo oppure la Basilica di San Pietro è un’esperienza alla quale le persone non vogliono assolutamente rinunciare.

Ma chi viene qui per le vacanze e non si sposta da Roma non sa cosa si perde.

Il Lazio, infatti, è una regione davvero sorprendente, vitale e rigogliosa, che offre ai turisti tantissime possibilità per trascorrere il proprio tempo, anche lontano dalla Città Eterna. A pochi chilometri dalla metropoli, infatti, ci sono tantissimi posti interessanti da scoprire, anche per coloro che vengono in Italia per gustare tutte le prelibatezze della tradizione culinaria nazionale.

Non dimentichiamoci che la cucina italiana dal mese di dicembre del 2025 è “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità” dell’Unesco, e che è stata la prima a ricevere questo importante riconoscimento. Gli itinerari enogastronomici, dunque, sono una parte davvero molto importante dell’offerta ricettiva qui nel Bel Paese, e nei dintorni di Roma è possibile vivere delle esperienze davvero uniche, in particolare per gli amanti del buon vino.

Per visitare questi luoghi l’ideale è prendere una macchina in uno dei punti di contatto per il noleggio auto Roma di Maggiore e poi da lì spostarsi per raggiungere di volta in volta le varie tappe del proprio itinerario, così da riuscire ad immergersi completamente nell’atmosfera quasi onirica del territorio e perdersi in uno scenario assolutamente unico, tra colline, borghi da fiaba e vitigni a profusione. Anche perché i viaggiatori hanno la possibilità di noleggiare un veicolo con Maggiore a prezzi davvero vantaggiosi, riservati proprio ai vacanzieri on the road che scelgono di rimanere in Italia.

Nei dintorni dell’Urbe, poi, c’è solo l’imbarazzo della scelta, a cominciare da una delle zone vitivinicole più famose al mondo, meta turistica per eccellenza di tanti romani che cercano rifugio dal caos della metropoli ma amatissima anche dai turisti stranieri. Parliamo, ovviamente, della zona dei Castelli Romani, circa 30 chilometri a sud-est della Capitale, terra di vini bianchi secchi e frizzanti, leggeri e fruttati, da gustare abbinati a piatti di pesce o un ricco tagliere di salumi e formaggi, comodamente seduti in una delle famose “fraschette”, le osterie tradizionali della zona.

L‘itinerario enogastronomico dei Castelli Romani è uno dei più apprezzati e vari, perché oltre agli ottimi vini autoctoni ci sono anche siti archeologici, ville storiche, abbazie, laghi incantevoli e punti panoramici mozzafiato, da non perdere assolutamente. Luoghi come Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati e Nemi offrono ai visitatori la possibilità di entrare in contatto con l’anima più autentica del territorio laziale, in un percorso stupefacente che va oltre la classica visita a Roma, tutto da scoprire ma anche da gustare.