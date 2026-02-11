Roma sotto la pioggia, poi aria fredda: in arrivo il “ciclone di San Valentino” e cambia tutto nel weekend

Le prossime ore confermano un Lazio dentro una fase instabile, con rovesci e vento, mentre nel weekend è atteso un cambio di passo con aria più fredda

Roma ci ricasca: ombrello in mano, tempi di percorrenza che si allungano e quella sensazione di cielo “pesante” che non molla. Le prossime ore, secondo l’analisi diffusa da iLMeteo.it, confermano un Lazio dentro una fase instabile, con rovesci e vento, mentre nel weekend è atteso un cambio di passo con aria più fredda legata al cosiddetto “ciclone di San Valentino”.

Maltempo su Roma e Lazio: rovesci, vento e giornata complicata

Nel quadro indicato, mercoledì 11 porta rovesci su Toscana, Umbria e Lazio. Tradotto: pioggia intermittente, tratti scivolosi, visibilità che può calare nei momenti più intensi. È il tipo di meteo che non “blocca” la città, ma la rende più lenta: traffico in aumento, autobus con ritardi, motorini e pedoni che devono scegliere bene tempi e percorsi. E quando il vento rinforza, anche una passeggiata diventa meno comoda, specie nei viali più esposti.

Il ciclone di San Valentino: dall’Atlantico al freddo da nord, ombrelli e cappotti

La parte interessante arriva nel fine settimana. Dopo giorni guidati da correnti umide, entrano in scena correnti settentrionali più fredde. Il “ciclone di San Valentino”, descritto come un vortice profondo da 985 hPa alimentato da aria fredda in discesa dalla Lapponia, porta un calo termico: si passa da piogge insistenti a un clima più rigido. Per Roma significa vestirsi diverso, ma anche prestare attenzione a sbalzi e raffiche, perché il vento resta uno dei protagonisti.

Giovedì e venerdì: pioggia sul Lazio, poi variabilità con vento forte

Giovedì 12, nel dettaglio, è indicato maltempo sul Lazio con vento. È la giornata in cui può dare fastidio uscire “sperando che tenga”: meglio mettere in conto scrosci e raffiche, oltre a tempi più lunghi su strade consolari e tangenziali. Venerdì 13 lo scenario diventa più variabile al Centro, ma il vento resta forte. È quella fase che spesso trae in inganno: piove meno, ma la ventilazione continua a creare disagi, specialmente dove ci sono alberature e cantieri.

Occhi puntati anche sul Sud: rischio nubifragi e fenomeni intensi, l’Italia divisa dal meteo

Se Roma guarda il cielo, il Sud deve guardarlo con ancora più attenzione. L’analisi di iLMeteo.it evidenzia un rischio elevato su Calabria e Sicilia: il mare può alimentare fenomeni vorticosi, con possibilità di trombe d’aria marine verso le coste esposte, oltre a downburst e grandinate locali. Intanto il vento di burrasca torna su Sardegna, Sicilia e Calabria, con attenzione alle mareggiate sui settori più esposti. È l’immagine di un Paese “spaccato” dal meteo: chi corre con l’ombrello, chi fa i conti con episodi più severi.

Weekend: maltempo e calo termico, possibile neve a bassa quota sulle Adriatiche

La tendenza indica un weekend ancora segnato dal maltempo, con calo termico. Da domenica (San Faustino) viene segnalato il possibile ritorno della neve a bassa quota sulle regioni adriatiche: un segnale chiaro che l’aria fredda può farsi sentire anche lontano dalle montagne. Roma, più riparata, potrebbe vedere soprattutto freddo e vento, ma ogni aggiornamento conta perché la traiettoria dei sistemi cambia rapidamente.