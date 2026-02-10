Roma, torna il maltempo: allerta gialla dall’11 febbraio, piogge e temporali in arrivo

Non è il tipo di avviso che “ferma” tutto, ma è quello che spesso basta a complicare la routine: strade scivolose, traffico a singhiozzo, sottopassi difficoltosi

Roma si prepara a una giornata da ombrello facile e spostamenti più lenti: da mercoledì 11 febbraio è scattata l’allerta meteo gialla su città e Lazio, con piogge previste dalla mattina e un quadro di instabilità destinato a farsi sentire per diverse ore. Non è il tipo di avviso che “ferma” tutto, ma è quello che spesso basta a complicare la routine: strade scivolose, traffico a singhiozzo, sottopassi che richiedono attenzione, attese più lunghe per chi si muove in autobus.

Allerta gialla su Roma, quando arrivano pioggia e temporali e cosa dicono le previsioni

L’avviso parla di precipitazioni sparse, con possibili rovesci o brevi temporali. L’area più esposta, secondo il quadro indicato, riguarda i settori centro-settentrionali della regione, ma anche la Capitale è coinvolta. Le previsioni disponibili per Roma segnalano rovesci per mercoledì 11 e una fase ancora piovosa il giorno successivo, segno che conviene seguire gli aggiornamenti passo dopo passo, senza affidarsi a sensazioni.

Pioggia “non estrema”, effetti reali: viabilità lenta e punti che vanno in affanno

Il punto non è solo quanta acqua cade, ma come e dove. Anche quantitativi deboli o moderati possono creare problemi se scendono in poco tempo o in zone dove il deflusso è già complicato. A Roma succede spesso: basta un rovescio intenso per mettere in difficoltà un incrocio, una discesa, una corsia laterale che si riempie d’acqua. E poi c’è la somma dei dettagli: foglie sui tombini, rifiuti che bloccano le griglie, cantieri che restringono la carreggiata. Risultato: frenate, code, clacson, appuntamenti che slittano.

Cosa fare in città durante l’allerta: piccoli accorgimenti che evitano guai

Le raccomandazioni restano semplici e concrete: partire con anticipo, scegliere scarpe adatte se si cammina molto, evitare di attraversare tratti allagati “a occhio”, soprattutto vicino ai sottopassi. Se si è in auto o in scooter, prudenza doppia: asfalto viscido, pozzanghere che nascondono buche, visibilità che cala nei rovesci. Anche chi parcheggia può fare una scelta utile: evitare punti noti per ristagni e zone in pendenza dove l’acqua corre più veloce.

Numeri utili: 112 e Sala Operativa di Roma Capitale sempre attiva

In caso di necessità è possibile contattare il numero unico di emergenza 112. Attiva 24 ore su 24 anche la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, raggiungibile al numero verde 800 854854 o allo 06 67109200. Il consiglio delle autorità è seguire gli aggiornamenti ufficiali e adeguare i comportamenti se i fenomeni aumentano d’intensità, soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle fasi di rovescio.

Roma e Lazio sotto osservazione: perché il monitoraggio conta anche con il codice giallo

L’allerta gialla è, in sostanza, un invito a non sottovalutare i segnali. Per chi lavora fuori casa, per studenti, per chi deve prendere mezzi pubblici, significa mettere in conto tempi più lunghi. Per chi gestisce negozi e attività su strada, vuol dire controllare ingressi, pedane e scarichi. Per tutti, vuol dire una cosa: restare aggiornati e non inseguire voci, perché con il meteo cambia tutto rapidamente, spesso quartiere per quartiere.