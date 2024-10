Lazio da paura, Baroni ‘scherza’ il Como: 1-5 al Sinigaglia

Manita dei biancocelesti che battono la squadra di Fabregas agganciando il treno Champions. Decisiva la doppietta di Castellanos, unita alle reti di Pedro e Patric e Tchaouna che regalano a Baroni il terzo successo consecutivo.

PRIMO TEMPO

8′ – Si gira e calcia improvvisamente dal limite Castellanos. Conclusione centrale, blocca Audero

28′ – GOL! Como – LAZIO 0-1! Rete di Castellanos. Rigore calciato sotto la traversa alla destra di Audero. Lazio in vantaggio.

31′ – GOL! Como – LAZIO 0-2! Rete di Pedro. Raddoppia la Lazio con Pedro, Nuno Tavares serve lo spagnolo in area, controllo e conclusione con il mancino che trafigge Audero

43′ – Como vicino al gol. Provvidenziale Provedel che di istinto salva sul tap-in di Dossena da due passi.

45’+2′ – Finisce il primo tempo al Sinigaglia: Como-Lazio 0-2.

SECONDO TEMPO

53′ – Accorcia il Como. Rete di Mazzitelli. Grande giocata di Mazzitelli che in area controlla e in mezza rovesciata trova una traiettoria che batte un incolpevole Provedel.

63′ – Doppia espulsione, una per parte: prima Braunoder e poi Nuno Tavares lasciano il campo per doppia ammonizione.

71′ – GOL! Como – LAZIO 1-3! Rete di Patric. Calcio d’angolo di Pedro, spizzata di Dia, Patric sotto porta devia in rete di testa.

81′ – GOL! Como – LAZIO 1-4! Rete di Castellanos. Controllo di Dia che serve Castellanos, l’argentino prende palla entra in area e di piatto a tu per tu con Audero manda in rete.

90’+5′: GOL! Como – LAZIO 1-5! Rete di Tchouna. Contropiede Lazio, Lazzari serve Tchouna che controlla con il sinistro e chiude con il destro.

90’+6′: Fine dei giochi: la Lazio schianta il Como 1-5.

LE PAGELLE

Provedel 6: salva a fine primo tempo su Dossena. La rovesciata di Mazzitelli lo beffa sul secondo palo.

Marusic 6: gestisce la zona di campo senza andare troppo in affanno.

Patric 7: sul gol del Como lascia girare troppo liberamente Cutrone che serve Mazzitelli. Sua la zampata vincente che chiude la partita.

Gila 6: non soffre particolarmente le giocate offensive del Como amministrando con le braccia conserte.

Nuno Tavares 7,5: Croce e delizia della serata. Serve l’ottavo assist stagionale in 8 gare. Nella ripresa è suo l’errore che riapre i giochi, compromettendo la gara con l’ingenuo cartellino rosso rimediato per doppia ammonizione.

Guendouzi 6,5: lavora sotto traccia facendo respirare la squadra nei momenti di maggiore difficoltà.

Vecino 6: a fianco di Guendouzi ha poco spazio per gli inserimenti. Si comporta bene limitando la rete di passaggi del Como.

Isaksen 5,5: prestazione sotto tono come la maggior parte viste quest’anno.

Pedro 7: si diverte nella notte delle streghe facendo uno ‘scherzetto’ all’amico Cesc che lo voleva fortemente in estate. Fortuna sia rimasto alla Lazio.

Noslin 6: non ripete quanto visto contro il Genoa. Resta bloccato nelle maglie degli uomini di Fabregas che gli concedono poche chance.

Castellanos 7,5: Calcia e realizza freddamente il rigore del vantaggio. Mette in ghiaccio la partita con il contropiede vincente che gli vale la doppietta personale.

All. Baroni 7: ormai non è più una novità. Cambia poco rispetto alla vittoria sul Genoa ma il risultato è lo stesso, vittoria schiacciante che lancia la Lazio in zona Champions.

Foto: S.S.Lazio Facebook