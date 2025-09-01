Lazio affonda il Verona con un 4-0 netto: primo successo al Olimpico dopo sette mesi

La risposta è arrivata in modo clamoroso e inequivocabile. Dopo aver perso all’esordio di campionato in trasferta a Como, la Lazio si è riscattata con una prova di forza allo Stadio Olimpico, infliggendo un netto 4‑0 all’Hellas Verona. Una vittoria che, oltre a rilanciare la squadra in classifica, spezza un digiuno di successi casalinghi che durava addirittura da febbraio.

Lazio-Verona, un avvio travolgente e quattro gol lampo

Al 3’ è Matteo Guendouzi a sbloccare il match, imbeccato da Taty Castellanos. Pochi minuti dopo, al 10’, è Mattia Zaccagni a raddoppiare sfruttando un assist magistrale — e spettacolare, al volo in rabona — proprio dall’argentino. La partita è già chiusa sul piano psicologico.

Castellanos regista e finalizzatore

La serata di Taty Castellanos è da incorniciare. Prima due assist per i primi due gol, poi al 41’ segna lui stesso di testa su una punizione calciata da Niccolò Rovella, approfittando dell’uscita a vuoto del portiere Montipò. È il 3‑0 che certifica la superiorità biancoceleste.

Controllo totale e gol finale di Dia

Nel secondo tempo, la Lazio amministra la partita con grande personalità. Rovella – entrato titolare rispetto al match di Como – detta i tempi e prova anche la conclusione dalla distanza. Nuno Tavares, visibilmente più brillante rispetto all’esordio stagionale, si rende pericoloso sulle fasce. Infine, al minuto 82, Boulaye Dia firma il definitivo 4‑0, chiudendo la serata nel migliore dei modi.

Sarri esalta l’atteggiamento della squadra

Soddisfatto il tecnico Maurizio Sarri, che loda la reazione del gruppo, definendo la prestazione «completamente diversa» rispetto a quella di Como e motivata dal lungo digiuno in casa OneFootball. Un elogio meritato, considerata la freddezza con cui la Lazio ha gestito il Verona per tutti i 90 minuti.

La Lazio dopo la vittoria: il contesto e cosa cambia

– Prima vittoria casalinga dopo sette mesi: Lazio attendeva un successo all’Olimpico addirittura da febbraio.

– Turnover moderato di Sarri: solo due cambi rispetto alla formazione di Como, con Rovella e Marusic che sono subentrati rispettivamente a Cataldi e Lazzari.

– La classifica ora sorride: dopo l’inizio in salita, il successo permette ai biancocelesti di muovere concretamente la classifica. La vittoria con il Verona rappresenta il loro largest win della stagione fin qui.

In una serata perfetta, la Lazio ha mostrato il suo volto migliore: aggressività, qualità tecnica, lucidità e gioco di squadra. Castellanos emerge come spina dorsale dell’azione, Rovella dimostra sicurezza e personalità, mentre Sarri infonde equilibrio e continuità. Il 4-0 sul Verona non è solo un risultato, ma un messaggio: la Lazio è pronta a dire la sua in questo campionato.