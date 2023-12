Lazio 1-0 Genoa, Guendo-gol elimina il grifone: possibile derby di Roma ai quarti

Vince ancora Lazio, seppur col minimo sforzo e si regala i quarti di finale di Coppa Italia. Decisiva la prima rete con la maglia biancoceleste di Matteo Guendouzi che elimina il grifone dalla competizione. Possibile derby della capitale al prossimo turno.

Primo Tempo

Partenza convincente della Lazio che trova il vantaggio dopo appena 5 minuti, ottimo il break a metà campo di Pellegrini che arriva al limite dell’area e mette in mezzo per Guendouzi bravo col piatto a spiazzare Leali e portare i biancocelesti avanti. Diminuisce la pressione della squadra di Sarri con il Genoa che prova qualche timida reazione ma non preoccupa la porta di Provedel. Al 30′ Lazio vicina al raddoppio con Pedro, che pescato in area da Guendouzi prova la conclusione ma Leali blocca in due tempi. Dopo appena un minuto di recupero Sacchi chiude la prima frazione di gioco, Lazio-Genoa 1-0.

Secondo Tempo

La ripresa parte a ritmi blandi con il Genoa vicino al pareggio con Retegui al 20′ che a tu per tu con Provedel tira a pochi centimetri dal palo della porta biancoceleste. Lazio vicina al raddoppio con Felipe Anderson che al 28′ svetta di testa in area ma la palla sfiora il palo alla destra di Leali. Ancora Lazio vicina al gol al 40′ con il neo entrato Basic che servito da Immobile cicca clamorosamente un rigore in movimento. Dopo 2 minuti di recupero Sacchi chiude i giochi all’Olimpico. Lazio batte Genoa 1-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia.

Le Pagelle

Provedel 6: gara inoperosa la sua che non viene mai impensierito dagli attaccanti rossoblù.

Hysaj 6: meno propositivo rispetto a Pellegrini ma più affidabile in fase difensiva. Chiude bene delle iniziative scomode dei rossoblù.

Gila 6,5: conferma le buone impressioni mostrate nelle scorse giornate.

Patric 6,5: la coppia con Gila non scoppia. Terzo clean-sheet in 4 gare. Solidità ritrovata.

Pellegrini 6,5: avvio scoppiettante del terzino biancoceleste che crea l’azione del vantaggio soffiando il pallone sulla trequarti campo e servendo un’assist al bacio per Guendouzi.

Guendouzi 7: solita prestazione generosa e di notevole quantità condita dal primo gol con la maglia biancoceleste.

Rovella 5,5: latita in fase di costruzione mentre da il suo in interdizione. La condizione fisica non al meglio non lo aiuta.

Kamada 5,5: tocca pochi palloni, mai al centro del gioco biancoceleste. Un soldato che va ritrovato.

Isaksen 6: nemmeno il tempo di accendere i motori e deve abbandonare per un maledetto problema muscolare. Aveva fatto vedere spunti importanti.

F. Anderson (dal 27′) 6: un passo avanti rispetto alla gara contro il Cagliari ma comunque al di sotto dei suoi standard.

Castellanos 5,5: nemmeno in Coppa Italia e con un Genoa che ha poco da chiedere riesce a rendersi incisivo. Polveri zuppe.

Pedro 6: la prestazione c’è, la precisione un po’ meno. Lo spagnolo ha le occasioni per chiudere i giochi in anticipo ma non colpisce.

All. Sarri 6,5: terza vittoria consecutiva tra campionato, Champions League e Coppa Italia ma il gioco latita dall’essere perfetto. Lazio brutta ma vincente.

