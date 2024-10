Lavoro, concorsi per 1.400 posti disponibili: tutte le info

Nuove opportunità lavorative in arrivo con l’annuncio di bandi di concorso da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, che da qui alla fine dell’anno prevedono di assumere oltre 1.400 nuovi dipendenti tra funzionari, dirigenti e medici.

Il reclutamento dell’Inps

L’Inps ha pubblicato sul portale InPa un concorso per l’assunzione di 1.069 professionisti medici di prima fascia. Il concorso è pubblico e prevede l’assunzione a tempo indeterminato, attraverso una selezione basata su titoli ed esami. Le posizioni disponibili coprono diverse aree geografiche d’Italia, offrendo opportunità da Nord a Sud.

Il concorso offre posti in diverse regioni italiane, con la distribuzione delle posizioni che va dall’Abruzzo con 28 posti fino alla Lombardia con 100. Tra le altre regioni, la Sicilia conta 102 posizioni, mentre la Campania ne offre 57. Le città di Roma, Milano e Napoli presentano rispettivamente 76, 43 e 68 posti.

I requisiti

Per poter partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, essere maggiorenni e godere dei diritti civili e politici. Devono inoltre avere un diploma di laurea in medicina e chirurgia, ottenuto in Italia o all’estero (purché riconosciuto equivalente), e un diploma di specializzazione in una delle discipline mediche specificate dal bando. È richiesto anche l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi, con l’obbligo per i cittadini dell’Unione Europea di iscriversi all’albo italiano prima dell’assunzione.

Come presentare la domanda

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate esclusivamente in via telematica tramite il portale InPA, autenticandosi con credenziali digitali quali Spid, Cie, Cns o eIdas. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 4 novembre 2024. Dopo la presentazione, i candidati idonei saranno ammessi alle prove concorsuali che includono una prova scritta, una prova orale e una valutazione dei titoli, per un totale di 90 punti ottenibili. La prova scritta sarà considerata superata con un punteggio minimo di 21 su 30.

Le figure ricercate dall’Agenzia delle Entrate

Anche l’Agenzia delle Entrate prevede nuove assunzioni, con un totale di 340 posizioni disponibili. Tra queste, 150 saranno destinate all’adempimento collaborativo e alla fiscalità internazionale, mentre 60 funzionari tecnici si occuperanno di servizi logistici. Altri 49 funzionari si occuperanno della gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e protezione dei dati.

I bandi relativi a queste posizioni non sono ancora stati pubblicati, ma l’Agenzia ha confermato che le informazioni dettagliate sui profili ricercati e le tempistiche saranno presto disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.