Lavinia Mauro, dopo aver trovato l’amore a UeD si realizza un altro sogno: fiocco rosa in casa

Buone notizie per l’ex tronista di Uomini e Donne Lavinia Mauro. Ha accolto nella sua vita qualcuno di veramente speciale. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Uomini e Donne è il programma televisivo che dà la possibilità a dei giovani di sedersi sul trono e scegliere tra i vari pretendenti colui o con lei in grado di far battere il cuore. Tante sono le coppie che si sono formate al centro dello studio e tuttora vivono la love story con intensità.

Possiamo menzionare Clarissa Marchese, la quale fino alla fine del suo percorso televisivo non ha baciato nessuno, ma solo Federico Gregucci nell’ultima esterna che poi ha scelto ed è diventato suo marito. Adesso sono genitori di due splendidi bambini. Stesso discorso riguarda Beatrice Valli e Marco Fantini. I due hanno una famiglia numerosa e solo da qualche anno sono convolati a nozze per una serie di motivi, tra cui le severe regole imposte ai tempi del Covid.

Da non dimenticare Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che da poco hanno accolto nella loro vita una splendida bambina. Anche Sophie Codegoni è diventata madre e ciò è avvenuto grazie ad Alessandro Basciano, anche lui noto per aver partecipato a Uomini e Donne per corteggiare la tronista di quel periodo, ovvero Giulia Quattrociocche.

In queste ore un’altra amatissima tronista, Lavinia Mauro, ha dato una bellissima notizia che riguarda anche il fidanzato Alessio Corvino. Avranno deciso di mettere su famiglia? Andiamo subito a scoprirlo.

Fiocco rosa per Lavinia Mauro

Lavinia Mauro è stata una delle troniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Molti ricorderanno sicuramente il suo percorso sul trono perché è durato più del previsto, però c’è stato un finale bellissimo. Fino alla fine era indecisa tra Alessio e Alessio Campioli, colui che anni fa fu scelto da Angela Nasti.

Dopo due settimane decisero di prendere strade diverse e da allora era sparito dalla circolazione. Lavinia ha chiesto alla redazione di contattarlo perché era stata colpita dalla sua personalità, però ciò non è servito a nulla perché è andata via mano nella mano con l’altro. A oggi la relazione va a gonfie vele al punto tale che entrambi hanno preso un’importante decisione.

“Mi fai sciogliere in un secondo”

Essendo un personaggio pubblico, Lavinia tende ad aggiornare costantemente il suo profilo social e stavolta lo ha fatto con condividendo un post che racchiude una serie di foto di lei ed Alessio con…una cagnolina stupenda.

“Benvenuta Amore Mio, mami è totalmente pazza di te…era da tempo che sentivo il bisogno di avere una cucciolina e poche settimane fa arrivi tu…mi fai sciogliere in un secondo”, ecco cosa ha riportato nella didascalia.