Federica Sciarelli, sapete che titolo di studi ha la conduttrice di Chi l’ha visto? Ora sì che si spiega tutto

Federica Sciarelli, tutto sui titoli di studio dell’amatissima conduttrice di Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli è indubbiamente diventata negli ultimi anni un volto popolare e amatissimo dagli italiani. Immensa professionista e giornalista tutta d’un pezzo, con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto, è al timone da moltissimi anni ormai di Chi L’Ha Visto? su Rai Tre.

Tantissime le storie che ci racconta nel corso di ogni puntata, moltissime dolorose e ricche di colpi di scena. Dal canto suo Federica non si fa alcun problema a dire quel che pensa, con tanto di domande talvolta ficcanti a chi interviene in trasmissione. Classe 1958, ha letteralmente infiammato nelle ultime ore il vasto popolo del Web con la sua arringa difensiva nei confronti di Elena Cecchettin.

Si tratta della sorella della compianta Giulia, ennesima vittima di un amore malato, morta per mano del suo ex fidanzato. La conduttrice ha voluto far sentire in diretta tutto il suo affetto nei confronti di Elena e del papà Gino, che temeva lui stesso per l’incolumità della sua creatura.

Federica Sciarelli, giornalista e donna di carattere

La sorella della defunta era stata criticata per essere intervenuta in TV con indosso una felpa nera che recava dei disegni che ai più erano sembrati come satanisti. La conduttrice di Chi L’Ha Visto? ha sostenuto che non è così. “Non c’entra nulla Satana. Quella felpa ha il simbolo di una marca di skate“, ha svelato la giornalista.

La Sciarelli ha anche invitato ragazze e donne all’ascolto a stare attente, perché ci sono in giro tantissimi manipolatori. “Lui diceva, io mi voglio togliere la vita, per ricattare e invece l’ha tolta alla sua ex ragazza. Quando un uomo manipolatore vi ricatta dicendo che se non state con lui si farà del male, potrebbe farlo a voi.”. E, dopo questa splendida arringa, in molti hanno iniziato a chiedersi che titolo di studio possieda la Sciarelli. Voi lo sapete?

I suoi titoli di studio

La conduttrice si è diplomata con successo al Liceo Classico. Grazie ai voti ottenuti ha vinto un’importante borsa di studio per studiare seriamente giornalismo. Non sappiamo però se abbia deciso di prendere una o più lauree nel suo ambito. Lei non ne ha mai parlato apertamente o reso in alcun modo nota la notizia.

In ogni caso, già a soli 20 anni, grazie alla già citata borsa di studio, ha iniziato a lavorare in Rai come giornalista, iniziando a fare il lavoro dei suoi sogni, con entusiasmo e grandissimo coraggio. Un lavoro che lei vive costantemente come un’autentica missione e che svolge con lo stesso ardore dei suoi inizi.