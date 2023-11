Andreas Muller e Veronica Peparini, cos’hanno visto nell’ultima ecografia: la figlia è in questa posizione e commuove tutti

Andreas Muller ha mostrato ciò che ha visto con Veronica Peparini durante l’ultima coreografia. I fan hanno finalmente le idee chiare sulla gravidanza

Veronica Peparini è una nota coreografa che ha insegnato nella scuola di Amici di Maria De Filippi accanto ad Alessandra Celentano e ad altri colleghi che si sono alternati nel corso del tempo. Il talent show non le ha dato solo la popolarità, ma anche l’amore.

Infatti i fan del programma televisivo stanno bene che ha incontrato il compagno Andreas Muller proprio tra i banchi della scuola più nota di canale 5. Lui si era presentato in qualità di ballerino, però a causa di un infortunio a un passo dal Serale è stato costretto a ritirarsi.

Per fortuna nell’edizione successiva ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco e riprendere ciò che aveva interrotto per cause non dipendere dalla sua volontà e ha fatto affidamento sulla Peparini e già in quel periodo i più attenti avevano già individuato una certa sintonia tra i due.

Da allora sono passati anni e appaiono felici e raggianti ogni giorno sui rispettivi profili social. A Verissimo hanno confermato di essere in attesa di due gemelli e in queste ore è stato il ballerino a dare un’ulteriore informazione su come sta andando la gravidanza.

Il messaggio di Andreas Muller non lascia alcun dubbio

A Verissimo tra le lacrime hanno riferito a Silvia Toffanin che a breve diventeranno genitori. Hanno preferito aspettare prima di dare la lieta notizia, ma le famiglie di entrambi ne erano a conoscenza. Per lui si tratta della prima paternità mentre per lei della seconda maternità, dato che ha una figlia nata da una relazione precedente.

Purtroppo subito dopo l’intervista hanno fatto un’ecografia e da ciò che hanno scritto su Instagram era evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto. Hanno chiesto ai fan di non fare le domande e si sarebbero fatti vivi quando la situazione l’avrebbe ritenuta opportuno. Ed ecco che nelle ultime ore Andreas Muller ha pubblicato una Instagram story. Andiamo a scoprire come procede la gravidanza.

“Non la fermi neanche se la obblighi”

Il ballerino degli Amici ha pubblicato la foto di un’ecografia e gli utenti social sono rimasti a bocca aperta per ciò che hanno visto. È stata aggiunta nella didascalia la parola “fiero” e conferma che, nonostante ci siano dei rischi, tutto sta andando avanti per il verso giusto.

Inoltre si dichiara preoccupato perché al quinto mese la compagna vuole ancora lavorare. Non a caso ha realizzato una nuova coreografia ballando con il pancione e Andreas l’ha ripresa di nascosto per poi pubblicare il video. È impossibile non amarli.