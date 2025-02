Lavatrice, cancella pure il numero dell’idraulico, questo è il segreto del 2025 | Lava a fondo in questo modo e ti durerà a vita

D’ora in poi non sarai più costretto a chiamare l’idraulico se la lavatrice fa i capricci. Il motivo potrebbe essere uno in particolare. Non sarai più costretto a spendere due cifre rilevanti.

Chi è alle prese con le faccende domestiche sicuramente avrà avuto dei problemi con la lavatrice, uno degli elettrodomestici più utilizzati in assoluto. Fa parte della categoria dei grandi elettrodomestici con il frigorifero, la lavastoviglie, il condizionatore, la lavasciuga e il congelatore.

Non tutti sanno che i primi tipi di macchina per lavare furono proposti tra il 1765 e il 1767 da uno scrittore lettone e un teologo tedesco. Solo dopo la seconda Guerra Mondiale in Europa questo elettrodomestico si diffuse a macchia d’olio.

In Italia tante sono le aziende che mettono sul mercato delle lavatrici di ultima generazione. Le migliori in circolazione secondo la stragrande maggioranza degli italiani sono quelle della Samsung, Hoover e Whirlpool.

Tuttavia non sono perfetti, quindi qualche volta posso notare dei problemi, ma non farti prendere dal panico! Non spenderai nulla e riuscirai a risolvere da solo il problema.

Un metodo infallibile che funziona con la lavatrice. Addio idraulico

Secondo quanto riportato sul sito castellinews.it pare che non ci sia un modo efficace per pulire il filtro della lavatrice senza contattare disperatamente l’idraulico. In questo modo si otterrà un risultato immediato ed efficace senza coinvolgere nessuna figura professionale. Ciò significa non spendere tanti soldi per il servizio di manutenzione richiesto.

In realtà bisognerebbe per fare attenzione anche ai detersivi e alle loro dosi. Se si eccede i residui si possono accumulare nel filtro e nel cestello. A tal proposito sarebbe opportuno acquistare dei detergenti ecologici e delicati non solo sull’elettrodomestico, ma anche sull’ambiente. Per il filtro basta semplicemente un barattolo. Andiamo a scoprire che cosa consiste.

Ecco dei saggi consigli da seguire alla lettera

Il filtro trattiene lo sporco e i residui di detersivo, ma quando si intasa il funzionamento generale ne risente e questo causa degli episodi spiacevoli come la presenza di cattivi odori. Proprio per questo motivo bisognerebbe fare periodicamente una pulizia e solo così i capi potranno risultare sempre ottimi. In questo caso si può fare ricorso al trucco del barattolo.

Occorre rimuovere il filtro e lasciarlo in ammollo in un barattolo di vetro d’acqua con aggiunta di bicarbonato o aceto per qualche minuto. Questo determina lo scioglimento di sporco accumulato. Dopo si deve sciacquare bene il filtro e rimontarlo. Ovviamente bisogna avere la stessa dedizione anche per la pulizia del cestello, della vaschetta del detersivo e della guarnizione.