Ladispoli, giochi rotti al parco: bambino di 5 anni perde una falange

Un’altalena del parco giochi di Ladispoli si è trasformata in un oggetto tagliente per un bambino di 5 anni che stava trascorrendo un normale pomeriggio di gioco nelle strutture aperte al pubblico.

L’area giochi per bambini in cui si è verificato il terribile episodio è quella in Piazza De Michelis, una delle zone più popolose della città. Come in un normale pomeriggio post scuola, una mamma ha portato il proprio piccolo a giocare al parco pubblico.

Il gioco ha ceduto sulla mano del piccolo

Il piccolo, secondo le testimonianze, è salito sull’altalena basculante quando, per cause che ancora non sono chiarite dagli inquirenti, una parte metallica dell’altalena ha schiacciato la mano e il dito del piccolo.

Le urla strazianti del bambino hanno attirato l’attenzione della mamma che ha portato subito il figlio al Bambin Gesù nella speranza di salvare la porzione di falange divelta dal gioco.

Purtroppo, nonostante il delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto, il piccolo non è riuscito a recuperare interamente il dito subendo così un danno permanente. Una storia su cui ora lavoreranno i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia

Il gioco sotto sequestro e il parco appena riqualificato

Per il momento, solo il gioco in questione è sotto sequestro ma tra i residenti del quartiere, la paura di un analogo incidente serpeggia. Pare infatti, che le famiglie avessero già sollevato dubbi e criticità sui giochi del parco.

Il parco era stato riqualificato alcuni anni fa dall’amministrazione comunale, resta da capire cosa non ha funzionato nel gioco, se ci fossero o meno dispositivi di sicurezza per attutire il colpo e se fosse stato manomesso. L’accusa sul tavolo della procura di Civitavecchia è di lesioni gravissime.

*Immagine di archivio