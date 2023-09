La vita in diretta oggi al via, parte ‘sfida’ tra Alberto Matano e Myrta Merlino

(Adnkronos) – Riparte oggi, lunedì 11 settembre, 'La Vita in Diretta', edizione 2023-2024. Alla conduzione, per la quinta volta consecutiva, il giornalista Alberto Matano che quest'anno dovrà 'scontrarsi' con la collega rivale Myrta Merlino, alla guida di Pomeriggio 5. La storica trasmissione pomeridiana di Rai1 si presenta all'appuntamento invernale con un progetto rinnovato. Tutti i giorni "live" l'attualità, la cronaca, le storie di vita, i grandi personaggi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo e i protagonisti della televisione. Una finestra dinamica sulla vita comune degli italiani che accompagna i telespettatori, informando, emozionando e divertendo. Appuntamento da lunedì a venerdì, alle ore 17:05. Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata