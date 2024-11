La Tramvia Togliatti promette di rivoluzionare il trasporto pubblico della Capitale

La scelta di un tram rispetto ad altre soluzioni come autobus o filobus si basa su vantaggi chiave in termini di capacità e sostenibilità

Con l’avvio dei lavori, la Tramvia Togliatti promette di rivoluzionare il trasporto pubblico romano. Un tracciato di 8 km collegherà le linee A, B e C della metropolitana, portando vantaggi in termini di mobilità sostenibile, capacità di trasporto e connettività urbana. Questo progetto non riguarda solo chi vive nella zona servita dalla tramvia, ma rappresenta un esempio di come Roma possa evolversi verso un futuro più sostenibile e integrato. Scopriamo i dettagli, le tempistiche e come questo progetto influirà sul futuro della mobilità capitolina.

Una nuova era per il trasporto pubblico romano

Il 21 ottobre 2024 sono ufficialmente iniziati i lavori per la Tramvia Togliatti, una nuova linea tranviaria che percorrerà un asse strategico di 8 km, collegando tre linee della metropolitana, attraverso viale Palmiro Togliatti. Questo progetto, che parte dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), rappresenta una delle pietre angolari del progetto per migliorare il trasporto pubblico e promuovere la sostenibilità nella capitale.

Cosa prevede il progetto?

La Tramvia Togliatti sarà una linea tranviaria a doppio binario, composta da 15 fermate intermedie e due capolinea: Ponte Mammolo (Metro B) e Subaugusta (Metro A), passando per Parco di Centocelle (Metro C) e avrà un tempo di percorrenza stimato di soli 30 minuti da capolinea a capolinea, il servizio garantirà efficienza e rapidità grazie a un sistema di asservimento semaforico che ridurrà i tempi di attesa agli incroci.

La linea è stata progettata per rispondere a esigenze di trasporto elevate, con una capacità massima di 3.500 passeggeri per direzione durante l’ora di punta, i tram utilizzati saranno moderni CAF Urbos a pianale ribassato, lunghi 33,5 metri, con comfort avanzati come aria condizionata, spazi dedicati ai passeggeri a mobilità ridotta e sensori ADAS per la sicurezza.

Quanto costa e da dove provengono i finanziamenti?

La Tramvia Togliatti ha un costo complessivo stimato in 184 milioni di euro. Il progetto è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che contribuisce con 100 milioni di euro.

I fondi copriranno anche l’acquisto di 20 nuovi tram e la costruzione di un nuovo deposito in via Severini, destinato a ospitare fino a 90 mezzi, incluse le future espansioni della rete tramviaria romana.

Le tempistiche: Quando sarà pronta?

La realizzazione della tramvia è vincolata al rispetto delle scadenze del PNRR, per cui i lavori, avviati nell’ottobre 2024, dovranno concludersi entro 600 giorni consecutivi, con l’apertura prevista entro giugno 2026. Considerati i sei mesi necessari per i test e il pre esercizio, la linea dovrebbe essere operativa entro i primi giorni del 2027.

Un progetto a prova di futuro

La scelta di un tram rispetto ad altre soluzioni come autobus o filobus si basa su vantaggi chiave in termini di capacità e sostenibilità, perché, mentre gli attuali autobus della linea 451 – che sarà sostituita dalla tramvia – possono trasportare circa 150 passeggeri, i nuovi tram ne accoglieranno fino a 220, con un notevole aumento di efficienza.

Inoltre, il progetto prevede una futura convivenza con la Metro C, rafforzando l’offerta di trasporto pubblico nella zona.

Le prospettive di espansione

La Tramvia Togliatti è stata pensata come un tassello di un sistema più ampio: a sud, la linea potrà proseguire oltre Subaugusta con la “Tangenziale Tranviaria Sud”, collegando aree come Laurentina e viale Marconi, mentre a nord, il progetto prevede un possibile prolungamento verso Fidene e l’ospedale Sant’Andrea, ma questa parte è ancora nelle fasi preliminari di studio.

Tramvia Togliatti in numeri

Lunghezza: 8 km

8 km Fermate: 15

15 Capacità: 220 passeggeri per tram

220 passeggeri per tram Velocità media: 15 km/h

15 km/h Apertura prevista: 2027

2027 Costo complessivo: 184 milioni di euro

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana