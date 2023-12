La Torcia iPhone non funziona più? 6 Soluzioni!

Se la torcia iPhone non funziona o se il flash della fotocamera non si attiva, è probabile che ci sia un’incompatibilità momentanea o un bug

“La torcia iPhone è disattivata e non funziona più! In realtà più che la torcia ho bisogno del flash che pure sembra non funzionare. Come risolvo?”

Escludendo la possibilità di un problema hardware, che richiederebbe l’assistenza da parte di Apple, se la torcia iPhone non funziona o se il flash della fotocamera non si attiva, è probabile che ci sia un’incompatibilità momentanea o, nel caso tu abbia recentemente aggiornato a iOS 17, potrebbe esserci un bug non ancora risolto.

L’obiettivo di questo articolo è fornire suggerimenti pratici per risolvere il problema della torcia dell’iPhone che non funziona più. Per farlo, ti presenteremo soluzioni semplici ed efficaci, sperando che possano essere di aiuto

La torcia di iPhone è una funzione utile, ma talvolta può smettere di funzionare correttamente. Questo può essere causato da vari fattori, tra cui problemi software, impostazioni errate o malfunzionamenti del sistema operativo.

Ecco alcune delle più comuni:

Surriscaldamento. Se il tuo iPhone è troppo caldo, potrebbe disabilitare automaticamente la torcia per proteggere il dispositivo.

Se il tuo iPhone è troppo caldo, potrebbe disabilitare automaticamente la torcia per proteggere il dispositivo. Batteria scarica. Se la batteria del tuo iPhone è quasi scarica, potrebbe non avere abbastanza energia per alimentare la torcia.

Se la batteria del tuo iPhone è quasi scarica, potrebbe non avere abbastanza energia per alimentare la torcia. Modalità Risparmio Energetico. Questa utile funziona può disabilitare la torcia su iPhone per risparmiare batteria.

Questa utile funziona può per risparmiare batteria. Problemi software. Se la torcia non funziona su iPhone dopo un aggiornamento recente di iOS, è probabile che si tratti di un problema temporaneo, sebbene invalidante.

Se la dopo un aggiornamento recente di iOS, è probabile che si tratti di un problema temporaneo, sebbene invalidante. Problemi hardware. In casi rari, se ti ritrovi con la torcia iPhone disattiva, il flash della fotocamera non funzionante o le notifiche inattive, potrebbe essersi danneggiato il chp che gestisce tutte queste funzioni.

Parte 2. Come risolvere la Torcia iPhone non funziona? 6 soluzioni!

Soluzione 1. Riavvia il tuo iPhone.

Fotocamera e torcia non funzionano su iPhone? Anche se potrebbe sembrare una soluzione semplice, riavviare periodicamente l’iPhone può comportare notevoli benefici per il telefono. Nel corso dei mesi di utilizzo, il dispositivo accumula migliaia di frammenti di file temporanei che possono causare diverse problematiche, come ad esempio il malfunzionamento della torcia su iPhone.

Come riavviare l’iPhone:

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (o il pulsante laterale) insieme al pulsante del volume fino a quando non appare la barra di scorrimento. Trascina la barra per spegnere il dispositivo. Attendi alcuni secondi, quindi riaccendi il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando appare il logo Apple.

Soluzione 2. Chiusura forzata app Fotocamera.

La torcia e il flash della fotocamera su iPhone condividono lo stesso chip sebbene vengano gestiti da algoritmi diversi. Se la torcia su iPhone non funziona correttamente, è possibile che ci sia un problema software nell’app della fotocamera che influisce anche sulla torcia.

Per risolvere questo problema, puoi provare a forzare sia la chiusura della fotocamera che di tutte le altre app aperte sul telefono.

Ecco come farlo su un iPhone:

Premi due volte il pulsante Home (o scorri verso l’alto dal bordo inferiore dello schermo se hai un iPhone senza il pulsante Home) per aprire l’elenco delle app in esecuzione. Trova l’app Fotocamera tra le app aperte e scorri verso l’alto o verso il margine superiore dello schermo per chiudere l’app. Una volta chiusa, attendi alcuni secondi e riapri l’app Fotocamera.

Questa procedura dovrebbe riavviare l’app della fotocamera e, in alcuni casi, risolvere il problema della torcia che non funziona correttamente.

Soluzione 3. Disabilita la modalità di risparmio energetico.

La modalità Risparmio Energetico disabilita automaticamente la torcia su iPhone per risparmiare batteria.

Per disattivare la modalità di risparmio energetico, vai su Impostazioni > Batteria.

Puoi anche disattivare la modalità di risparmio energetico da Centro di Controllo.

Vai su Impostazioni > Centro di Controllo > Personalizza controlli, quindi seleziona Risparmio energetico per aggiungerlo al Centro di Controllo.

Soluzione 4. Ripara i bug della torcia di iPhone con Tenorshare ReiBoot.

Tenorshare ReiBoot è un software di riparazione iOS professionale che può risolvere una serie di problemi, tra cui la torcia che non funziona su iPhone.

Se riscontri problemi con il flash della fotocamera o la torcia su iPhone dopo l’aggiornamento a iOS 17, è probabile che si tratti di un bug del sistema operativo che ha causato incompatibilità. Tenorshare ReiBoot, grazie alle sue funzionalità di riparazione standard e alla recente integrazione dell’intelligenza artificiale, è in grado di correggere tali errori ripristinando il corretto funzionamento senza alcuna perdita di dati.

La torcia non funziona su iPhone? Riparala senza perdita di dati!

Scarica e installa Tenorshare ReiBoot su Windows o Mac. Collega l’iPhone al computer. Clicca sul pulsante [Inizia].

4. Clicca su [Ripara Ora].

5. [Riparazione Standard] per correggere i bug della torcia di iPhone.

6. Scarica o importa il firmware di riparazione iOS.

7. Clicca su [Riparazione Standard Ora] per completare la riparazione della torcia di iPhone.

Soluzione 5. Ripristina tutte le impostazioni.

Se la torcia del telefono non funziona correttamente, un’opzione da considerare potrebbe essere il ripristino generale delle impostazioni. È importante precisare che questa procedura non comporta la perdita di dati dal tuo smartphone, poiché non inizializza l’iPhone.

Ripristina le impostazioni se la a torcia del telefono non funziona:

Vai in Impostazioni > Generali > Ripristina. Tocca “Ripristina tutte le impostazioni”. Inserisci il codice di blocco del tuo iPhone. Tocca Ripristina.

Soluzione 6. Inizializza iPhone.

Se la torcia di iPhone non funziona nonostante le soluzioni precedenti, potrebbe essere necessario inizializzare completamente il telefono per risolvere un possibile bug software più complesso.

Segui questi passaggi per Inizializare iPhone:

Esegui un backup su iCloud o con Tenorshare iCareFone. Su iPhone, apri le “Impostazioni”. Tocca “Generali”. Scorri verso il basso e tocca “Trasferisci o Inizializza iPhone”. Tocca “Inizializza contenuto e impostazioni”.

Conclusioni

Se la fotocamera e la torcia non funzionano su iPhone, inizia con soluzioni semplici. E se il problema persiste, utilizza Tenorshare ReiBoot per una riparazione professionale senza perdita di dati. Se ancora non risolto, esegui un ripristino e, se la torcia non funziona, contatta l’assistenza per valutare eventuali danni hardware.

